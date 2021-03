Mort suspecte d'un étudiant en médecine à Nantes : le vaccin AstraZeneca en cause ? (La Dépêche)

Des investigations sont en cours pour déterminer les causes du décès d’un étudiant nantais de 24 ans ayant reçu une dose d’AstraZeneca quelques jours avant sa mort.

L’heure est à l’attente. Depuis l’annonce du décès d’un jeune Nantais lundi 22 mars, deux enquêtes ont été ouvertes pour savoir s’il existe un lien de causalité entre sa mort et l’injection, quelques jours plus tôt, du vaccin AstraZeneca. Le parquet de Nantes a lancé des investigations pour définir les causes de la mort, alors que d'autres, pharmacologiques, sont également en cours. En l'état actuel des informations, Anthony Rio, 24 ans et étudiant en sixième année de médecine, a succombé à une "hémorragie interne causée par une thrombose". Il s'était fait vacciné il y a une dizaine de jours et étaient jusqu'ici "en parfaite santé", selon son entourage. De fait, difficile pour la famille de ne pas faire un lien entre le décès et le sérum suédo-britannique.

"Il faut attendre les résultats de l’autopsie", tempère pourtant Jean-Louis Montastruc, pharmacologue et membre de l’Académie nationale de médecine. Contacté par nos soins, celui qui supervise la camapgne vaccinale en Occitanie estime que "de premiers éléments devraient être connus prochainement. Il sera alors possible de statuer dans les heures qui viennent." Même son de cloche du côté du parquet de Nantes, où le procureur, Pierre Sennès, déclarait mardi matin lors d’une conférence de presse qu' "en l’état, il convient d’attendre les conclusions de ces expertises pour déterminer avec certitude les causes du décès"...