Niger, l’ingérence française dans la crise post-électorale (Mondafrique)

De Jean-Yves Le Drian à Emmanuel Macron, la France officielle n’a pas ménagé sa peine pour soutenir la continuité au régime du président sortant Mahamadou Issoufou, prenant le risque de se mettre à dos une bonne partie de l’opinion nigérienne.

Bien plus qu’un acte de courtoisie diplomatique, c’est une prise de position claire et nette. Le président français Emmanuel Macron est allé bien au-delà de la simple lettre de félicitations adressée habituellement à un chef d’Etat africain élu ou réélu pour téléphoner au nouveau président nigérien, Mohamed Bazoum, alors que celui-ci n’a pas encore prêté serment et n’est donc pas encore entré en fonction officiellement...

