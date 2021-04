Pourquoi le Chili massivement vacciné se confine-t-il à nouveau ? (The Spectator)

Pourquoi le Chili vacciné se confine-t-il à nouveau ? Article originel : Why is vaccinated Chile locking down again? Par Ross Clark* The Spectator, 30.03.21

Prenez de l'avance sur la vaccination et vous pourrez ouvrir votre pays plus tôt. Cela semble logique, mais ce n'est pas tout à fait comme cela que les choses fonctionnent en Grande-Bretagne, où malgré l'assouplissement de cette semaine, nos restrictions de confinement restent parmi les plus dures au monde.

C'est encore moins le cas au Chili. Le 29 mars, 6,53 millions des 19 millions d'habitants du pays avaient reçu une première dose de vaccin (soit Pfizer, soit le Sinovac chinois) et 3,37 millions avaient reçu une seconde dose. En termes de doses combinées par million d'habitants, le Chili est un peu en avance sur la Grande-Bretagne. Pourtant, de grandes parties du pays ont été placées dans un état de confinement encore plus sévère que celui de la Grande-Bretagne au cours des trois derniers mois. Dans la capitale Santiago, les gens ne sont même pas autorisés à faire du shopping le week-end - et doivent se soumettre à un système de permis les jours de semaine.

En dépit de leur programme de vaccination, les chiffres des nouvelles infections sont en avance sur ceux enregistrés lors du pic du virus au Chili en mai et juin derniers. Le 26 mars, les cas confirmés ont atteint un nouveau record de 7 626, contre un pic de 6 938 le 14 juin de l'année dernière. L'occupation des lits de soins intensifs, qui était de 3 461 le 29 mars, est supérieure au pic de 2 846 atteint le 3 juillet de l'année dernière. Les décès, en revanche, sont nettement moins nombreux que lors du pic de l'année dernière : ils atteignaient alors 195 le 13 juin. Le chiffre le plus élevé de ces dernières semaines était de 113 le 16 mars.

Pourquoi le Chili revient-il à l'état d'urgence ? Le gouvernement s'est inquiété de l'apparition de nouveaux variants, même si elles n'ont pas été mesurées en grand nombre. Jusqu'au 26 mars, seuls 64 cas de B117 (variant du Kent) avaient été détectés, ainsi que 45 cas de P1 (variant de Manaus). En outre, les cas chiliens de B117 ne semblent pas avoir été particulièrement graves - 55 % d'entre eux sont asymptomatiques.

L'expérience chilienne a été considérée comme un avertissement de ce qui pourrait arriver ici si nous assouplissons les restrictions trop tôt, alors que seulement la moitié de la population a été immunisée. Cependant, les populations britannique et chilienne ont reçu une combinaison de vaccins très différente. Si Pfizer a été proposé dans les deux pays, AstraZeneca (non disponible au Chili) a constitué l'essentiel des vaccinations en Grande-Bretagne, tandis que Sinovac a constitué l'essentiel des vaccinations au Chili. Selon le ministère chilien des finances, au 3 mars, le pays avait pris livraison de 10 millions de doses Sinovac et de seulement 700 000 doses Pfizer.

De tous les vaccins utilisés dans le monde, le Sinovac est celui dont les résultats sont les moins impressionnants et les plus incohérents. Une étude brésilienne réalisée en janvier a suggéré que son taux d'efficacité dans la prévention de la maladie symptomatique était de 50,4 %, bien en deçà des 95 % rapportés par Pfizer et des 76 % mesurés par AstraZeneca dans son récent essai étatsunien.

