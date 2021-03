Pr. Gilles Deray sur LCI : «" Si on ne vaccine pas les enfants,...ils vont nous fabriquer des variants qui vont tuer des grand-pères, des pères, des mamans et les grand-mères».(Vidéo)

La propagande médiatico-politico-technocratico-sanitaire est à son comble et les cerveaux disponibles formatés à souhait. Pour le bien de l'Humanité, bien sûr. Allez, tous au vaccinodrome ! Ceux qui n'iront pas seront responsables de la mort de leurs proches et en plus ne pourront bientôt plus sortir de chez eux par manque de certificat en bonne et due forme. Avis à la populace !