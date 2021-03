Question à l'Institut Paul Ehrlich sur les effets de la protéine de pointe produites par les vaccins à ARN et de potentielles "thromboses" (Wodarg.com)

Question à l'Institut Paul Ehrlich

Cher collègue Prof. Buchholz,



Bien que vous ayez été indiqué comme adresse de contact dans l'article de Theuerkauf et al.(1) à iScience, mes questions ne s'adressent bien sûr pas seulement à vous, mais à toute l'équipe d'auteurs, et je vous demande de transmettre mes questions en conséquence et d'envoyer mes meilleures salutations au professeur Cichutek, qui est également co-auteur.

1. compte tenu des effets des protéines de pointe en tant que catalyseurs de la fusion cellulaire, qui sont apparemment incontestés même parmi vous (1),

2. compte tenu des travaux sur l'effet des protéines de pointe en tant que catalyseur de la thrombose (2),

3. ainsi qu'au vu des dommages attendus "à long terme" indiqués par l'auteur d'une étude notifiée de l'Université Kafrelsheikh près du Caire (3)

4. et compte tenu des liens, jusqu'à présent officiellement non documentés mais néanmoins très probables, avec les décès survenus après des "vaccinations", qui sont censées entraîner la formation d'une protéine de pointe endogène (4)



Je ne suis pas le seul à avoir besoin d'une déclaration urgente de votre société. Un certain nombre de cas m'ont été rapportés dans lesquels des hémorragies cutanées ont été documentées peu de temps après ces interventions génétiques appelées "vaccination". Des hémorragies cérébrales se seraient également produites en relation temporelle directe avec la "vaccination".

D'après les mécanismes d'action qu'ils ont également observés, il s'agirait éventuellement de modifications qui, seules ou en combinaison, pourraient être déclenchées à la suite de lésions de la paroi des vaisseaux par des fusions cellulaires et/ou par des hémorragies après des coagulopathies de consommation.

Les thromboses multiples ont également été mentionnées à plusieurs reprises comme cause de décès, également favorisées par les fusions et les lésions endothéliales (7) ou même provoquées par Zhang et. al. (2) en réagissant directement avec les protéines du pic (récepteurs ACE2 des plaquettes).

Ils avaient déclaré par téléphone à un "fact checker" de l'AFP qu'il n'y avait "aucun lien entre nos résultats de laboratoire et le mode d'action des vaccins". (5)

"Notre description de la forte activité de fusion membranaire de la protéine spike devrait être un motif suffisant pour la vaccination. ... La vaccination est sûre même si quelques syncytia se développent au point d'injection. Comme l'information génétique de la protéine de l'épi n'est pas dupliquée, elle ne peut pas se propager."



Le service de presse de l'IPE ( Dr. Susanne Stöcker) commente également :



"Lors de la vaccination, quelques cellules du corps reçoivent un afflux unique d'informations ARNm, à partir duquel ces cellules ne produisent également que des parties du virus corona, à savoir la protéine SPIKE. Les protéines de pointe qui en résultent n'ont aucune propriété pathogène. Cependant, même si des cellules individuelles se collent entre elles après une vaccination, cela reste un cas isolé dans le corps et n'a aucun effet.

En outre, les rapports de sécurité publiés régulièrement par l'Institut Paul Ehrlich sur les vaccinations effectuées en Allemagne n'ont montré aucune preuve de complications vaccinales de ce type. C'est également vrai dans le monde entier.

Contrairement aux protéines SPIKE à la surface du virus, les protéines formées par l'ARNm dans le vaccin ne sont pas librement mobiles. Ils se collent ensemble lorsque le virus pénètre dans les cellules. Les protéines formées après la vaccination sont présentées sur les cellules de l'organisme et y sont fermement ancrées."

Ces opinions ne se substituent pas à la pesée factuelle, qui vous incombe, des causalités connues et prima vista évidentes entre la production d'épis induite par la thérapie génique et les effets présentés dans la littérature, même par vous, comme menaçants, correspondant à la symptomatologie désormais de plus en plus observée.

Veuillez me faire savoir sur la base de quelles preuves scientifiques vous croyez apparemment néanmoins qu'il faut poursuivre les seules applications brièvement testées cliniquement avec des ARNm ou des vaccins qui sont censés conduire à l'expression de la protéine de pointe.

J'aimerais tenir compte de leurs avis sur les questions posées dans ma discussion du sujet dans les cercles d'experts et donc aussi cc l'équipe TopicCheck de l'IQWIG ainsi que les comités habituellement impliqués dans les évaluations des avantages et des inconvénients.

Je suis sûr que vous êtes au courant de l'annonce du gouvernement fédéral qui proclame :

"Le vaccin d'AstraZeneca a passé une procédure d'approbation régulière et non abrégée de l'Agence européenne des médicaments EMA et donc tous les tests de sécurité et d'efficacité requis - comme les deux autres vaccins approuvés à ce jour par BioNTech/Pfizer et Moderna." (https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/wirksamkeit-astrazeneca-1859868 )