Recrutés, arrêtés, jugés : Des espions yéménites racontent leur travail à contrecœur pour la CIA et le MI6 (MintPress News)

Recrutés, arrêtés, jugés : Des espions yéménites racontent leur travail à contrecœur pour la CIA et le MI6. Article originel : Recruited, Arrested, On Trial: Yemeni Spies Tell of Their Reluctant Work for CIA, MI6 Par Ahmed AbdulKareem* MintPress News, 19.03.21

La CIA et le MI6 ont recruté des centaines de Yéménites pour travailler comme mercenaires et espions, recueillant des renseignements et les coordonnées des positions militaires yéménites, leur promettant de l'argent et même des passeports pour ce travail dangereux.

SANA'A, YEMEN - Il est incontestable que les États-Unis et le Royaume-Uni ont été les principaux bienfaiteurs du Royaume saoudien dans sa tentative, depuis six ans, d'utiliser sa puissance militaire pour mettre le Yémen au pas. Les deux pays ont fourni des milliards de dollars en armes de haute technologie, en renseignements et en formation à ce qui est sans doute la monarchie la plus répressive du Moyen-Orient. Mais selon les confessions de six hommes arrêtés le mois dernier dans le cadre de la bataille en cours pour la province stratégique de Marib au Yémen, le soutien occidental à la coalition dirigée par l'Arabie saoudite va bien au-delà du soutien militaire conventionnel.



Les espions yéménites arrêtés parlent à MintPress

La CIA et le MI6, son homologue britannique, ont recruté des centaines de Yéménites pour qu'ils travaillent comme mercenaires et espions, recueillant des renseignements et les coordonnées des positions militaires yéménites à Marib, al-Mahrah, Sanaa et Sadaa, et fournissant ces informations à leurs commanditaires, selon les aveux faits au Service yéménite de renseignement de sécurité (YSIS) par au moins six ressortissants yéménites actuellement jugés à Sanaa pour violation de l'article 130 du code pénal yéménite.

Les six hommes, qui sont détenus dans un centre de détention à Sanaa, ont accepté de parler de leur expérience à MintPress. Ils insistent sur le fait que la pauvreté abjecte résultant de la guerre en cours les a poussés à participer à l'opération, qui, selon eux, était assortie de la promesse d'un versement de 300 dollars.

Selon les hommes, l'opération s'est déroulée principalement à l'aéroport de Ghaydah, dans l'est d'Al-Mahrah. Là, ils ont rejoint des dizaines de jeunes Yéménites recrutés par la CIA pour être formés par des officiers étatsuniens et britanniques sur la manière d'identifier et de décrire correctement ; l'utilisation de caméras, de logiciels sophistiqués et de dispositifs utilisés pour partager des coordonnées ; la collecte d'informations ; et la manière de trouver et d'identifier des chefs militaires et des quartiers généraux, des ateliers, des usines, des laboratoires, des entrepôts, des postes de contrôle et des sites de lancement de missiles et de drones. Selon les hommes, ils ont même cherché à localiser les résidences et les véhicules personnels des membres d'Ansar Allah et d'autres opposants déclarés à l'intervention saoudienne.



Un processus de recrutement minutieux

Leur processus de recrutement a été long et délicat, commençant lorsque les hommes ont été approchés par des officiers yéménites travaillant pour l'Agence de sécurité nationale basée à Aden. Après avoir accepté de se rendre à al-Mahrah pour en savoir plus, les hommes ont été logés dans des hôtels avant d'être conduits dans des chalets spéciaux à l'aéroport de Ghaydah, où ils ont été interrogés par des agents des services de renseignement étatsuniens et britanniques. Muhammad Har, l'un des six inculpés, a déclaré à MintPress qu'il avait été initialement approché par Fayez Muhammad Ismail Al-Muntaser, ancien officier de la National Security Agency et commandant du bataillon des missions spéciales de la coalition sous commandement saoudien.