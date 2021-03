Selon l'ANSM, il y a eu 255 décès post-vaccinaux depuis le 27.12.20, ceux-ci ne sont pas mentionnés dans le résumé du point de situation du 12.03.21

---

Toutefois, selon la fiche de synthèse de l'ANSM, il y a eu cette semaine 33 cas de décès supplémentaires post-vaccinaux avec le vaccin Pfizer entre le 26.02.21 et le 04.03.21, un décès post-vacinal après vaccination avec le Moderna et aucun avec le vaccin AstraZeneca soit 34 décès au total.

Consulter la synthèse et les faits marquants (12/03/2021) (849 ko) - Période du 26/02/2021 au 04/03/2021

Ce qui porte le nombre de décès cumulés dans les suites de la vaccination depuis la période de vaccination (27.12.20) à 255. Selon l'ANSM ils sont liés à la comorbidité retrouvée chez les personnes âgées, les vaccins ne seraient pas en cause. L'ANSM n'explique toujours pas pourquoi il y a de telles différences en fonction des trois rapports mais précise toutefois le nombre de vaccinations pour chaque vaccin. Il est très conséquent pour le Pfizer puisque il y a eu 4.560.000 vaccinations avec ce vaccin tandis qu'il n'y en a eu que 242.000 pour le Moderna et 454.000 avec AstraZeneca. Cela pourrait expliquer la différence du nombre de décès dans chaque groupe qui n'est pas forcément lié à la vaccination. En effet, sur 4.560.000 personnes vaccinées, il y a un risque de décès normal chez les personnes âgées plus important que pour les deux autres groupes. Il faudrait comparer le taux de mortalité après vaccination comparativement à la population générale appariée sur l'âge pour y voir plus clair. Enfin, il faut tenir compte du fait que le vaccin AstraZeneca n'est pas recommandé chez les plus de 65 ans et donc qu'il pourrait y avoir un risque de décès moindre du fait de l'âge des personnes vaccinées. C'est un truisme de dire que les moins de 65 ans ont une espérance de vie plus élevée que les plus de 65 ans.

