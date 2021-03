Selon le Journal of Infectious Disease, le rhume supprime l'infection par la COVID-19

L'infection par le rhinovirus humain bloque la réplication du SRAS-CoV-2 dans l'épithélium respiratoire : implications pour l'épidémiologie de la COVID-19 Article originel : Human rhinovirus infection blocks SARS-CoV-2 replication within the respiratory epithelium: implications for COVID-19 epidemiology Par Kieran Dee, Daniel M Goldfarb, Joanne Haney, Julien A R Amat, Vanessa Herder, Meredith Stewart, Agnieszka M Szemiel, Marc Baguelin, Pablo R Murcia Journal of Infectious Disease, 23.03.21

Les interactions virus-virus influencent l'épidémiologie des infections respiratoires. Cependant, l'impact des virus responsables des infections des voies respiratoires supérieures sur la réplication et la transmission du SRAS-CoV-2 est actuellement inconnu. Les rhinovirus humains provoquent le rhume et sont les virus respiratoires les plus répandus chez l'homme. Il a été démontré que les interactions entre les rhinovirus et les virus respiratoires co-circulants façonnent l'épidémiologie virale au niveau de l'hôte individuel et de la population. Nous avons examiné la cinétique de réplication du SRAS-CoV-2 dans l'épithélium respiratoire humain en présence ou en l'absence de rhinovirus. Nous montrons que le rhinovirus humain déclenche une réponse interféron qui bloque la réplication du SRAS-CoV-2. Des simulations mathématiques montrent que cette interaction virus-virus est susceptible d'avoir un effet à l'échelle de la population puisqu'une prévalence croissante du rhinovirus réduira le nombre de nouveaux cas de COVID-19.