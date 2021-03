Selon les rapports de l'ANSM, en date du 26.03.21, il y a eu 335 décès post-vaccinaux depuis le 27.12.20

Voici le rapport de l'ANSM en date du 26.03.21 portant sur la semaine du 12.03.21 au 18.03.21. Nous n'avons pas trouvé le point de situation à cette date. Voici les rapports publiés par l'ANSM sur cette période considérée :





Les rapports de l'ANSM signalent 335 (311 +4 +20) décès après vaccination, voir ci-dessus les 3 rapports en date du 26.03.21). L'ANSM considère qu'il n'y a pas de preuve suffisante et probante pour incriminer les vaccins. Au total 8.163.000 vaccinations ont été réalisés depuis le 27.12.20 en France et 1.401.000 vaccinations ont été réalisés entre le 12.03.21 et le 18.03.21. Sur cette semaine, 41 (30+ 1 + 10) décès ont été rapportés par l'ANSM.