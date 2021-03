Stats Canada affirme que ce sont les confinements, et non la COVID-19, qui sont maintenant à l'origine de la "surmortalité" (LifeSiteNews)

Stats Canada affirme que ce sont les confinements, et non la COVID-19, qui sont maintenant à l'origine de la " surmortalité ". Article originel : Stats Canada claims lockdowns, not COVID-19, are now driving ‘excess deaths’ Life SiteNews, 11.03.21

OTTAWA, Canada, 11 mars 2021 (LifeSiteNews) - L'agence nationale de statistiques du Canada a déclaré dans un rapport publié hier qu'il y a des "décès excédentaires" dans le pays par rapport aux années précédentes, mais ces décès ne sont pas seulement dus à la COVID-19, mais de plus en plus à ce qu'elle appelle "les conséquences indirectes de la pandémie", citant comme exemples "les procédures médicales retardées" en raison des confinements et "l'augmentation de la consommation de substances".

"Au cours des premiers mois de la pandémie, le nombre hebdomadaire de décès excédentaires et les décès causés par la COVID-19 étaient étroitement alignés et touchaient principalement les populations plus âgées, ce qui suggère que la COVID-19 elle-même était à l'origine de la surmortalité au Canada", a déclaré Statistique Canada dans son rapport du 10 mars intitulé "Décomptes provisoires de décès et surmortalité, de janvier à décembre 2020."



"Cependant, plus récemment, le nombre de décès en excès a été plus élevé que le nombre de décès dus à la COVID-19, et ces décès touchent des populations plus jeunes, ce qui suggère que d'autres facteurs, y compris les impacts indirects possibles de la pandémie, sont maintenant en jeu", ajoute le rapport.

Statistique Canada a indiqué qu'en 2020, on estimait à 296 373 le nombre de décès au Canada, ce qui représente un excédent de 13 798 décès par rapport à ce qui aurait été prévu en l'absence de pandémie.

"Cela représente environ 5 % de décès supplémentaires par rapport aux prévisions pour cette période", indique le rapport.

Mais l'organisme de statistiques a poursuivi en soulignant que l'année dernière, on a assisté dans tout le pays à un pic important de décès par overdose, par exemple, car les confinements ont forcé les toxicomanes à se replier sur eux-mêmes et à s'éloigner des "programmes de traitement de la toxicomanie" qui pourraient les aider...

