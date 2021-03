Un contractant d'un gouvernement occidental a piégé un universitaire britannique dans une opération d'infiltration visant à étouffer un scandale de corruption en Syrie (The GrayZone)

Un contractant d'un gouvernement occidental a piégé un universitaire britannique dans une opération d'infiltration visant à étouffer un scandale de corruption en Syrie. Article originel : Western govt contractor entrapped British scholar in sting operation to cover up Syria corruption scandal Par Ben Norton GrayZone, 27.03.21

Le directeur exécutif et fondateur du CIJA, William Wiley, dirige également une société appelée Tsamota, et les deux sociétés partagent la même adresse légale. Wiley a utilisé Tsamota pour tirer profit de conflits qui servent les intérêts de la politique étrangère de l'Occident, empochant des millions en contrats gouvernementaux, tout en conseillant les sociétés minières canadiennes sur la manière d'éviter les poursuites pour leurs activités en Afrique.

Le groupe à l'origine de l'opération d'infiltration, la Commission pour la justice internationale et la responsabilité, a des antécédents de comportement contraire à l'éthique. The Grayzone a déjà publié une enquête documentant les tactiques suspectes du CIJA, ses liens étendus avec des gouvernements occidentaux et sa collaboration directe avec la filiale syrienne d'Al-Qaïda.

Face aux conséquences potentielles de ces graves allégations de corruption de la part de l'UE, le CIJA semble vouloir à tout prix discréditer toute personne qui dénonce ses activités peu recommandables. Le groupe de changement de régime a donc inventé un tour de passe-passe de plusieurs mois à la légalité et à la moralité douteuses. Et les médias occidentaux se sont empressés de diffuser son récit dans le cadre d'une opération de dissimulation étroitement coordonnée visant à enterrer les accusations de fraude bien étayées.

L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) a officiellement accusé le CIJA de fraude, de "présentation de faux documents, de facturation irrégulière et d'activités lucratives" et a recommandé aux autorités du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la Belgique de poursuivre l'organisation financée par l'UE.

Un représentant du CIJA s'est fait passer pour un Russe sous un faux nom et a trompé un chercheur britannique nommé Paul McKeigue pour qu'il lui fournisse des informations dans le but de le piéger, de vilipender son groupe de recherche et de faire passer ses participants pour des outils du Kremlin.

En mars dernier, il a été révélé que la Commission pour la justice internationale et la responsabilité (CIJA), une organisation de changement de régime financée par de nombreux gouvernements occidentaux et liée aux agences de renseignement britanniques, avait mis en place une opération d'infiltration élaborée dans le but de discréditer un membre universitaire et le groupe de travail dans son ensemble.

Le succès du groupe de travail dans la démystification de cette propagande, et dans l'amplification des dénonciations de l' Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), en a fait une cible des éléments favorables à la guerre au sein des gouvernements et des agences de renseignement occidentaux, ainsi que de leurs alliés dans les grands médias d'entreprise.

Le groupe de travail sur la Syrie, la propagande et les médias est un collectif de professeurs basé au Royaume-Uni qui a publié des études scientifiques exposant la désinformation et les mensonges qui ont été au cœur de la guerre sale menée par l'Occident contre Damas pendant dix ans.

Les documents qui ont fait l'objet d'une fuite montrent que Tsamota, de Wiley, est étroitement liée à d'autres services de renseignement occidentaux et à des entrepreneurs gouvernementaux tels qu'ARK, qui était au centre d'une énorme campagne mondiale de désinformation visant à orchestrer un changement de régime en Syrie. En fait, Tsamota et ARK ont collaboré au lancement conjoint de la Commission syrienne pour la justice et la responsabilité, qui a changé de nom en 2014 pour devenir le CIJA.

Ayant reçu depuis 2013 un financement estimé à 42 millions d'euros (près de 50 millions de dollars US) de l'UE, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, de l'Allemagne, du Canada, des Pays-Bas, du Danemark et de la Norvège - des États qui ont fait la guerre à la Syrie et soutenu l'opposition islamiste du pays - le CIJA est devenu l'instrument clé de la guerre légale, ou lawfare, visant Damas et le gouvernement de Bachar el-Assad.

Les États-Unis et leurs alliés européens ont dépensé des milliards pour armer et entraîner des militants, dont beaucoup appartenaient à des groupes salafistes-djihadistes extrémistes, pour tenter de renverser le gouvernement syrien et Assad, comme l'OTAN l'a fait en Libye en 2011. Mais dans leur croisade impitoyable pour provoquer un changement de régime en Syrie, ces nations occidentales ont complété leurs efforts militaires par d'autres formes de guerre non conventionnelle et hybride, notamment des sanctions économiques étouffantes et une guerre juridique.

Le CIJA a été créé en 2012, au début de la sale guerre, comme une arme de ce que ces gouvernements occidentaux appellent la "justice transitionnelle", ou le changement de régime par les tribunaux. (La doctrine a également été surnommée la "responsabilité de poursuivre", d'après le concept de "responsabilité de protéger" qui a été employé par les interventionnistes libéraux pour justifier les guerres de l'OTAN qui ont détruit les États de Libye et de Yougoslavie).

Les enquêteurs de la commission ont collaboré avec Al-Qaïda et d'autres groupes d'opposition armés salafistes-djihadistes afin de voler des documents en Syrie et de les utiliser dans le cadre de poursuites occidentales contre Assad et son gouvernement.

La collaboration du CIJA avec Al-Qaïda a été reconnue en passant dans un article publicitaire du Guardian, par ailleurs très flatteur, avant d'être rapidement reléguée aux oubliettes, pour ne plus jamais être mentionnée par les mêmes grands médias d'entreprise qui ont publié article après article en faveur de l'organisation.



Financement du CIJA par l'UE en Syrie