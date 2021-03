Un dangereux effet secondaire de la vaccination a-t-il été ignoré par l'Institut Paul Ehrlich ? (Wodarg.com)

Les études cliniques qui observent ou excluent explicitement un tel risque avec les vaccins ne sont pas non plus connues. Parmi les effets secondaires indésirables connus à ce jour, plusieurs pourraient bien s'expliquer par l'effet de fusion sans fusion (FFWO). Des recherches plus approfondies semblent justifiées de toute urgence. Les personnes vaccinées présentant des effets secondaires devraient avoir le droit d'être examinées immédiatement par un organisme indépendant ( !). Si un tel risque n'a pas été exclu, ce serait une raison de plus pour arrêter immédiatement toutes les "vaccinations" génétiques qui sont censées conduire à la production et à l'expression intracellulaires de protéines de pointe.

Les "vaccins" génétiques actuellement utilisés doivent programmer les cellules du receveur pour qu'elles produisent précisément ces pics de protéines dans tout le corps. Il est impossible de prédire dans quels organes cela se produit. Il faut donc craindre que la forte tendance à des fusions cellulaires incontrôlables déclenchées par les protéines de pic puisse provoquer de graves lésions tissulaires et les conséquences immunologiques et hématologiques correspondantes. La destruction des tissus, les microthromboses et les complications immunitaires secondaires pourraient entraîner des tableaux cliniques graves et la mort en peu de temps.

Les travaux ont également montré que la simple présence des protéines de pointe isolées, sans le corps viral, peut entraîner de telles fusions cellulaires à grande échelle. (2) De telles réactions sont connues depuis un certain temps, par exemple depuis les années 1960 avec le virus de la maladie de Newcastle (3), ou plus tard avec les virus VIH, où même des parties des enveloppes sont suffisantes pour provoquer de telles fusions cellulaires pathologiques (4). Le virus de la rougeole est également tenu pour responsable de ces agrégats cellulaires induits par le virus dans le cerveau, et les virus de l'herpès stimulent les fusions cellulaires qui contribuent aux modifications typiques de la peau.

Cet article scientifiqu e, écrit avec la participation du directeur de l'agence, est quelque chose de très intéressant, car il a apparemment été publié pour souligner une fois de plus les dangers particuliers des infections à coronavirus. Ceux-ci consistent dans le fait que les protéines de pointe des coronavirus peuvent à elles seules fusionner les cellules voisines, qui peuvent finalement former un amas de jusqu'à cent cellules fusionnées et périr dans le processus.

L'équipe de recherche de l'IPE, qui comprend également le directeur de cet institut, Klaus Cichutek, avait déjà soumis l'article à la revue scientifique iScience le 21 octobre 2020. Le 5 février, la revue l'a accepté pour publication. Il s'intitule : "Quantitative Assays Reveal Cell Fusion at Minimal Levels of SARS-CoV-2 Spike Protein and Fusion-from-Without, (FFWO) ". Un extrait traduit de l'article peut être lu dans la note de bas de page (1) ci-jointe.

Je voudrais profiter de cette occasion pour souligner le misérable rapport bénéfices-risques des "vaccinations" contre la Covid-19. Car trois "vaccins" génétiques sont actuellement imposés à de nombreuses personnes par leurs gouvernements après une approbation précipitée dans le cadre d'un essai mondial à grande échelle. Tous trois sont censés utiliser des procédés techniques légèrement différents pour s'assurer qu'après l'injection, nos cellules génétiquement modifiées produisent elles-mêmes des protéines de pointe comme un vaccin par elles-mêmes. C'est moins cher et plus rapide, et donc plus rentable pour les producteurs. Mais c'est la première fois que ces technologies sont appliquées à l'homme.

Apparemment, les vaccins anti-Coronavirus ne présentent pas un grand avantage. Sur les 19 000 personnes vaccinées dans le cadre de l'étude BioNTech, déjà médiocre, il n'y a eu que 154 infections de moins que sur les 19 000 non vaccinées. Le risque absolu d'une infection n'a donc été réduit que de moins de 1 %. Dans la grande majorité de la population, il existe une immunité croisée cellulaire contre tout ce qui ressemble à la Covid, même sans vaccination. Et même si une infection à Corona était évitée par le vaccin, les autres virus en profiteraient. Ils auraient alors simplement plus d'espace. Dans l'ensemble, il est également apparu clairement dans les revues critiques que la vaccination contre les virus respiratoires saisonniers en constante évolution n'apporte guère de bénéfices, mais des risques. Il y en a donc un autre maintenant.

À propos de l'auteur :

* Wolfgang Wodarg, né en 1947, est un spécialiste en médecine interne et en pneumologie, un spécialiste en hygiène et en médecine environnementale ainsi qu'en santé publique et en médecine sociale. Après son travail clinique en tant qu'interniste, il a été, entre autres, directeur d'un bureau de santé publique dans le Schleswig-Holstein pendant 13 ans, en même temps qu'enseignant dans des universités et des collèges techniques et président du comité d'experts pour la santé environnementale de l'Association médicale du Schleswig-Holstein ; en 1991, il a reçu une bourse d'études de l'Université Johns Hopkins, à Baltimore, aux États-Unis (épidémiologie).

En tant que membre du Bundestag allemand de 1994 à 2009, il a été initiateur et porte-parole de la Commission d'enquête "Éthique et droit de la médecine moderne", membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, où il a été président de la sous-commission de la santé et vice-président de la commission de la culture, de l'éducation et de la science. En 2009, il a initié la commission d'enquête à Strasbourg sur le rôle de l'OMS dans la grippe H1N1 (grippe porcine) et a continué à y être impliqué en tant qu'expert scientifique après avoir quitté le Parlement. Depuis 2011, il travaille en tant que professeur d'université, médecin et scientifique de la santé indépendant et s'est engagé volontairement comme membre du conseil d'administration et chef du groupe de travail sur la santé de Transparency International Allemagne jusqu'en 2020. Vous trouverez de plus amples informations sur son site web.

Notes

(1) Voici la traduction allemande d'un extrait de l'article disponible en préimpression depuis le 5 février 2021 :

"L'entrée cellulaire du virus pandémique SRAS-CoV-2 est médiée par sa protéine de pointe S. Le plus important déterminant antigénique de l'entrée cellulaire est la protéine de pointe S. La protéine de pointe S est l'antigène du virus pandémique SRAS-CoV-2. En tant que déterminant antigénique le plus important, la protéine S est au centre de diverses stratégies thérapeutiques. En plus de la fusion particule-cellule, la protéine S assure la médiation de la fusion entre les cellules infectées et non infectées, ce qui conduit à la formation de syncytia. Nous présentons ici des systèmes de dosage sensibles avec une gamme dynamique élevée et un rapport signal/bruit élevé, couvrant non seulement la fusion particule-cellule et cellule-cellule, mais aussi la "fusion de l'extérieur" (FFWO). Dans la FFWO, les particules virales contenant du S induisent la fusion indépendamment de la synthèse de novo des anticorps neutralisants de la protéine de pointe S. Les sérums de patients convalescents ont inhibé la fusion particule-cellule avec une grande efficacité. En revanche, la fusion cellulaire n'a été que modérément inhibée, bien que des concentrations de protéine S inférieures à la limite de détection de la cytométrie de flux et du Western blot aient été nécessaires. Les données suggèrent que la formation de fusion peut avoir une conséquence pathologique pendant la covid-19 à de faibles niveaux de protéines S et ne peut pas être efficacement empêchée par des anticorps".

(2) "Fusion de l'extérieur" est le processus par lequel les particules de certains virus enveloppés peuvent diriger la fusion des cellules cibles même en l'absence de réplication virale.

(3) Bratt, M. A., and W. R. Gallaher. 1969. Preliminary analysis of the requirements for fusion from within and fusion from without by Newcastle disease virus. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 64:536-543. ["Bratt, M. A., et W. R. Gallaher. 1969. Analyse préliminaire des besoins de fusion de l'intérieur et de fusion de l'extérieur par le virus de la maladie de Newcastle. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 64:536-543."]

(4) Clavel F, Charneau P. Fusion from without directed by human immunodeficiency virus particles. J Virol. 1994 Feb; 68(2):1179-85. doi: 10.1128/JVI.68.2.1179-1185.1994. PMID: 8289347; PMCID: PMC236557. ["Clavel F, Charneau P. Fusion de l'extérieur dirigée par les particules du virus de l'immunodéficience humaine. J Virol. 1994 Feb ; 68(2):1179-85. doi : 10.1128/JVI.68.2.1179-1185.1994. PMID : 8289347 ; PMCID : PMC236557."]