Un examen objectif des données Covid révèle qu'il n'y a aucune raison de paniquer (The Telegraph)

Un examen objectif des données Covid révèle qu'il n'y a aucune raison de paniquer Article originel : A sober examination of the Covid data reveals there's no reason to panic Par Andrew Lilico The Telegraph, 26.03.21

La manière standard de présenter ces données (la manière dont le UK Coronavirus Dashboard lui-même les présente) est le pourcentage de variation hebdomadaire du nombre moyen de cas sur sept jours. Ces données montrent que le nombre de cas s'est contracté de façon assez régulière à un taux de 25-30% par semaine pendant la majeure partie de la fin du mois de janvier et du mois de février.



Il y a eu un léger fléchissement du taux de réduction à la mi-février, que l'on pense être le résultat d'une vague de froid, mais qui s'est inversé en l'espace d'une semaine environ. Par la suite, il a semblé brièvement que le taux de réduction aurait pu s'accélérer et dépasser 30 %, probablement à cause de l'effet du vaccin. Mais à partir du début du mois de mars, environ une semaine avant la rentrée des classes, le taux de contraction a chuté de manière assez marquée, jusqu'à environ 10 % par semaine. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer ce phénomène.

L'une d'entre elles est que les familles ayant des parents âgés ont commencé à se mêler à eux et à leurs proches après avoir été vaccinées. Selon les données de l'ONS, 43 % des personnes âgées de plus de 80 ans admettent avoir rencontré à l'intérieur des personnes autres que leurs soignants ou leur bulle d'aide après avoir reçu la première dose, ce chiffre passant à 48 % après deux doses. Un processus similaire en Israël aurait entraîné une augmentation temporaire des cas, les familles se réunissant.

Une autre hypothèse repose sur des données montrant une augmentation récente des déplacements professionnels, ce qui laisse penser qu'avec la fin du confinement, de plus en plus de personnes ont décidé de se rendre au bureau pour tromper leur ennui. Quelle que soit la raison exacte, à partir de début mars, le taux hebdomadaire de contraction des cas est retombé à environ 10 %. Lorsque les écoles ont ouvert leurs portes, le nombre de tests a considérablement augmenté (il a plus que doublé) et la nature des tests a profondément changé (alors que la plupart des tests précédents étaient effectués sur des personnes qui pensaient être malades, les tests effectués dans les écoles étaient principalement aléatoires) ; on pensait que les tests commenceraient à détecter un pourcentage plus élevé d'infections, de sorte que le nombre officiel de cas pourrait augmenter même si les infections réelles n'augmentaient pas.

Cela ne s'est pas produit. Les données officielles sur les cas continuent de montrer une légère baisse hebdomadaire. La dernière enquête de l'ONS sur les infections, publiée aujourd'hui, montre à peu près le même résultat, le nombre de personnes testées positives au coronavirus s'étant stabilisé au cours de la semaine se terminant le 20 mars.

Il est maintenant plausible que le taux de diminution hebdomadaire restant inchangé signifie en fait que la rentrée scolaire ralentit la diminution des cas. Le vaccin devrait accélérer le taux de diminution, de sorte que chaque semaine le taux de diminution augmente de 2 à 4 pour cent.

Le fait que le taux soit stable, comme il l'a été, peut signifier que le retour des écoles a jusqu'à présent ajouté environ dix pour cent au nombre de cas quotidiens. Ou peut-être, au contraire, les effets de la dérive des personnes qui retournent au bureau et vont voir les familles après la vaccination augmentent-ils. Ce n'est pas clair. Le nombre de cas est aujourd'hui nettement inférieur à ce qu'il était début janvier et continue de baisser. Avec le réchauffement de la température et les effets d'un nombre toujours plus grand de vaccinations, le rythme de la baisse devrait s'accélérer. Les relaxations du 29 mars et l'étape 2 du 12 avril auront sans doute chacune un impact sur le R.

Mais comme près de 60 % d'entre nous sont désormais protégés, par la vaccination ou par une infection antérieure, la marge de manœuvre du virus pour se propager est beaucoup plus modeste. Si la vague actuelle sur le continent devait produire une variante inattendue échappant au vaccin, les choses pourraient changer. Mais dans l'état actuel des choses au Royaume-Uni, les cas continuent de se contracter et rien dans les données ne permet d'affirmer qu'ils ne vont pas continuer à le faire.