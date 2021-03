Un groupe de chercheurs indépendants a demandé le retrait du test PCR de Drosten et de sa publication en raison "de nombreuses erreurs techniques et scientifiques"

Revue du rapport de Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 27 novembre 2020 Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 2020 Par Pieter Borger(1), Bobby Rajesh Malhotra(2) , Michael Yeadon(3) , Clare Craig(4), Kevin McKernan(5) , Klaus Steger(6) , Paul McSheehy(7) , Lidiya Angelova(8), Fabio Franchi(9), Thomas Binder(10), Henrik Ullrich(11) , Makoto Ohashi(12), Stefano Scoglio(13), Marjolein Doesburg-van Kleffens(14), Dorothea Gilbert(15), Rainer Klement(16), Ruth Schruefer(17), Berber W. Pieksma(18), Jan Bonte(19), Bruno H. Dalle Carbonare(20), Kevin P. Corbett(21), Ulrike Kämmerer(22) Corman Drosten Review Report

Ce rapport de synthèse a été officiellement soumis au comité éditorial d'Eurosurveillance le 27 novembre 2020 via leur portail de soumission. Une lettre de demande de rétractation, signée par tous les auteurs et co-auteurs principaux, est jointe à ce rapport de synthèse. Le premier et le dernier nom listés sont le premier et le second auteur principal. Tous les autres noms sont des co-auteurs.

RÉSUMÉ

Dans la publication intitulée "Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR" (Eurosurveillance 25(8) 2020), les auteurs présentent un flux de travail diagnostique et un protocole RT-qPCR pour la détection et le diagnostic du 2019-nCoV (désormais connu sous le nom de SRAS-CoV-2), qu'ils prétendent être validés et constituer une méthodologie diagnostique robuste pour une utilisation dans les laboratoires de santé publique.

À la lumière de toutes les conséquences de cette publication pour les sociétés du monde entier, un groupe de chercheurs indépendants a procédé à un examen point par point de la publication susmentionnée, dans lequel 1) tous les composants de la conception du test présenté ont été vérifiés, 2) les recommandations du protocole RT-qPCR ont été évaluées par rapport aux bonnes pratiques de laboratoire, et 3) les paramètres ont été examinés par rapport à la littérature scientifique pertinente couvrant le domaine.

Le protocole RT-qPCR publié pour la détection et le diagnostic du 2019-nCoV et le manuscrit présentent de nombreuses erreurs techniques et scientifiques, notamment une conception insuffisante des amorces, un protocole RT-qPCR problématique et insuffisant, et l'absence d'une validation précise du test. Ni le test présenté ni le manuscrit lui-même ne remplissent les conditions d'une publication scientifique acceptable. En outre, les graves conflits d'intérêts des auteurs ne sont pas mentionnés. Enfin, le délai très court entre la soumission et l'acceptation de la publication (24 heures) signifie qu'un processus systématique de révision par les pairs n'a pas été effectué ici, ou qu'il était de mauvaise qualité. Nous fournissons des preuves irréfutables de plusieurs insuffisances, erreurs et failles scientifiques.

Compte tenu des défauts scientifiques et méthodologiques présentés ici, nous sommes convaincus que le comité éditorial d'Eurosurveillance n'a d'autre choix que de rétracter la publication.

