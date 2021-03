Une infirmière géorgienne meurt d'une réaction allergique après avoir reçu le vaccin anti-Covid-19 d'Astra-Zeneca. Tbilissi va poursuivre le déploiement du vaccin britannique (RT)

Une infirmière géorgienne meurt d'une réaction allergique après avoir reçu le vaccin anti-Covid-19 d'Astra-Zeneca. Tbilissi va poursuivre le déploiement du vaccin britannique.

Article originel : Georgian nurse dies of allergic reaction after receiving Astra-Zeneca Covid-19 vaccine, Tbilisi to continue rollout of British jab

Par Johny Tickle

RT, 29.03.21