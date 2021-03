Voici la vidéo de 21Wire interdite par YouTube "Pourquoi vous devriez remettre en question les passeports vaccinaux"

21WIRE Vidéo interdite par YouTube : Pourquoi vous devriez remettre en question les passeports vaccinaux".

Jeudi, YouTube a supprimé une importante vidéo de 21WIRE critiquant la précipitation à mettre en œuvre les controversés passeports vaccinaux dans l'UE et au Royaume-Uni. La vidéo contenait un clip audio de l'émission de radio Sunday Wire et accumulait des milliers de vues par heure avant que YouTube ne la retire, l'accusant de violer les directives communautaires de Google sur la "désinformation médicale". D'après ses propres déclarations, il semble que Google se réserve désormais le droit de censurer tout contenu qui, selon lui, contredit les règles établies par les autorités sanitaires locales de la planète ou les "directives de sécurité" COVID de l'Organisation mondiale de la santé, en constante évolution.

DESCRIPTION DE LA VIDÉO :

Au cours de l'EP 364 du Sunday Wire Radio Show, l'animateur Patrick Henningsen a parlé de la nouvelle pression mondialisée en faveur d'un "passeport vaccinal" - un projet mené par des gouvernements et des acteurs non étatiques tels que le Forum économique mondial, la Fondation Bill et Melinda Gates et les monopoles de Big Tech comme Microsoft. Bien qu'elle n'offre aucun contrôle démocratique sur cet énorme projet technocratique, l'Union européenne tente de mettre en œuvre ce nouveau système numérique de "passeport vert", censé faire office de "certificat d'immunité" que les voyageurs sont censés présenter comme preuve de leur vaccination anti-COVID. Mais cette plateforme numérique ne s'arrêtera pas là - elle sera utilisée pour exiger de plus en plus de vaccins, avant d'être intégrée à une carte d'identité numérique, une monnaie numérique, un crédit social, des crédits carbone et l'accès aux services de base - tout cela faisant partie de la "Grande Réinitialisation" mondialiste. Les implications sont effrayantes et menacent de défaire la souveraineté personnelle et nationale d'une manière jamais vue dans l'histoire humaine. Informez-vous et recherchez des personnes partageant les mêmes idées sur cette question. Pour en savoir plus sur les pressions de l'UE et du Royaume-Uni en faveur d'un passeport vaccinal, cliquez ici.