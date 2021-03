WikiLeaks révèle comment les États-Unis ont poursuivi de manière agressive le changement de régime en Syrie, provoquant un bain de sang (Truth Out)

En 2010, WikiLeaks s'est fait connaître en publiant 251 287 câbles classifiés du département d'État. Aujourd'hui, un nouveau livre rassemble des analyses approfondies de ce que ces câbles nous disent sur la politique étrangère des États-Unis, par des auteurs dont Dahr Jamail, journaliste de Truthout, et nos contributeurs réguliers Gareth Porter, Robert Naiman, Phyllis Bennis et Stephen Zunes. "Les articles qui composent The WikiLeaks Files jettent une lumière critique sur une histoire autrefois secrète", déclare Edward Snowden.

Le texte qui suit est le chapitre 10 de The WikiLeaks Files :

Le 31 août 2013, le président étatsunien Barack Obama a annoncé qu'il avait l'intention de lancer une attaque militaire contre la Syrie en réponse à une attaque aux armes chimiques dans ce pays que les États-Unis ont imputée au gouvernement syrien. Obama a assuré le public étatsunien qu'il s'agirait d'une action limitée visant uniquement à punir le gouvernement Assad pour l'utilisation d'armes chimiques ; l'objectif de l'action militaire étatsunienne ne serait pas de renverser le gouvernement Assad, ni de modifier l'équilibre des forces dans la guerre civile sectaire en Syrie.



L'histoire montre que la compréhension de la politique étrangère étatsunienne par le public dépend essentiellement de l'évaluation des motivations des responsables étatsuniennes. Il est donc probablement inévitable que les responsables étatsuniens se présentent au public comme ayant des motivations plus nobles que celles qu'ils partagent en privé, et donc que si les membres du public avaient accès aux motivations partagées en privé, ils pourraient faire des évaluations différentes de la politique américaine. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la publication par WikiLeaks des câbles diplomatiques étatsuniens était si importante.

Ces câbles ont offert au public une fenêtre récente sur les stratégies et les motivations des responsables étatsuniens, tels qu'ils les ont exprimés entre eux, et non tels qu'ils les expriment habituellement au public. Dans le cas de la Syrie, les câbles montrent que le changement de régime était un objectif de longue date de la politique étatsunienne ; que les États-Unis ont encouragé le sectarisme pour soutenir leur politique de changement de régime, contribuant ainsi à jeter les bases de la guerre civile sectaire et de l'effusion massive de sang que nous observons aujourd'hui en Syrie ; que des éléments clés de la politique de changement de régime de l'administration Bush sont restés en place alors même que l'administration Obama s'orientait publiquement vers une politique d'engagement ; et que le gouvernement américain était beaucoup plus intéressé par la politique étrangère du gouvernement syrien, en particulier par ses relations avec l'Iran, que par les droits de l'homme en Syrie.



Un câble daté du 13 décembre 2006, intitulé "Influencer le SARG [gouvernement syrien] à la fin de 2006"1, indique que, dès 2006 - cinq ans avant les manifestations du "printemps arabe" en Syrie - la déstabilisation du gouvernement syrien était une motivation centrale de la politique étatsunienne. L'auteur du câble est William Roebuck, à l'époque chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis à Damas. Le câble décrit des stratégies pour déstabiliser le gouvernement syrien. Dans son résumé du câble, Roebuck écrit :

Nous pensons que les faiblesses de Bachar résident dans la manière dont il choisit de réagir aux problèmes imminents, à la fois perçus et réels, tels que le conflit entre les mesures de réforme économique (aussi limitées soient-elles) et les forces corrompues bien établies, la question kurde et la menace potentielle pour le régime de la présence croissante d'extrémistes islamistes en transit. Ce câble résume notre évaluation de ces vulnérabilités et suggère que le gouvernement étatsunien peut envoyer des actions, des déclarations et des signaux qui amélioreront la probabilité que de telles opportunités se présentent.



Ce câble suggère que l'objectif des Etats-Unis en décembre 2006 était de saper le gouvernement syrien par tous les moyens disponibles, et que ce qui importait était de savoir si l'action des Etats-Unis contribuerait à déstabiliser le gouvernement, et non les autres impacts que cette action pourrait avoir. En public, les États-Unis étaient en faveur de la réforme économique, mais en privé, ils considéraient le conflit entre la réforme économique et les "forces corrompues et enracinées" comme une "opportunité". En public, les États-Unis étaient opposés aux "extrémistes islamistes" partout ; mais en privé, ils considéraient la "menace potentielle pour le régime de la présence croissante d'extrémistes islamistes en transit" comme une "opportunité" que les États-Unis devraient prendre des mesures pour tenter d'accroître.

Roebuck considère la relation de la Syrie avec l'Iran comme une "vulnérabilité" que les États-Unis devraient essayer d'"exploiter". Les moyens qu'il suggère pour y parvenir sont instructifs :