[Vidéo] YouTube et Patreon sont en voie de supprimer The Corbett Report (Off Guardian)

YouTube et Patreon sont en train de supprimer The Corbett Report

Article originel : YouTube and Patreon taking down The Corbett Report

Off Guardian, 13.03.21

Nous sommes plus en mesure de diffuser de vidéos d'Odyssey, notre plateforme de blog nous annonce que notre offre actuelle ne permet plus de diffuser certaines vidéos. Pour visualiser la vidéo de The Corbett Report, cliquer ici.

Cette vidéo est encore sur Youtube, vous pouvez donc la visualiser sur Youtube ci-dessous, si elle devait être censurée par Youtube, comme nous ne sommes plus en mesure de diffuser de vidéos de Rumble et d'Odyssey, cliquer ici.

Hello, I Must Be Going! . . .

James Corbett n'a sans doute plus rien à faire dans le monde de YouTube. Après avoir reçu son deuxième avertissement, sa chaîne est sur la sellette. Il existe encore de nombreuses plateformes sur lesquelles vous pouvez suivre son travail (détaillé dans la vidéo ci-dessus), notamment son site web. Nous vous suggérons de vous abonner par e-mail ou par RSS. (Vous trouverez également ici une liste des vidéos de Corbett que YouTube a déjà supprimées). Pour les créateurs, il s'agit d'un rappel opportun : Ayez TOUJOURS des copies de sauvegarde de votre travail et inscrivez-vous à plusieurs plateformes. Les plateformes indépendantes sont de plus en plus nombreuses et importantes. De BitChute à LBRY.tv en passant par des réseaux sociaux comme Gab et Parler. Corbett n'est pas le seul média indépendant à être confronté à une censure accrue et à un déni de service. Whitney Webb, une grande chercheuse et journaliste indépendante qui a écrit pour de nombreux médias et dirige UnlimitedHangout.com, risque également de voir son Patreon fermé. De même, au cours des dernières semaines, The Last American Vagabond a vu son compte twitter fermé et son Patreon mis "en examen". Des signes inquiétants. Il semble que nous soyons dans une période d'abattage de printemps du troupeau des médias alternatifs. Soyez assurés que chez OffG, nous sommes déjà en train de chercher d'autres options, au cas où Patreon (ou PayPal) déciderait que nous sommes aussi persona non grata.

Traduction SLT