30.04.21- Le nombre de décès post-vaccinaux n'est plus rapporté dans les points de synthèse et les rapports de synthèse de l'ANSM

Depuis le début de la vaccination, 16 030 cas d’effets indésirables ont été analysés par les CRPV rapporteurs (Bordeaux et Marseille). Au total, plus de 13 660 000 injections ont été réalisées au 22 avril 2021. La majorité des effets indésirables sont attendus et non graves.Le signalement de myocardites (inflammation du muscle cardiaque) chez des hommes jeunes en Israël après une deuxième dose du vaccin Comirnaty a amené les rapporteurs et le comité à analyser de nouveau les données relatives aux cas de myocardites et myopéricardites recueillies par les CRPV en France depuis le début de la vaccination avec Comirnaty. A ce jour, 5 cas ont été déclarés en France. Les données disponibles n’apportent pas, à ce stade, suffisamment d’éléments pour conclure sur un rôle du vaccin, mais constituent néanmoins un signal potentiel.Ces effets indésirables ne remettent pas en cause le rapport bénéfice/risque du vaccin. Ils feront l’objet d’un suivi spécifique et seront partagés au niveau européen.Il n’y a pas eu d’autre signal identifié sur la période avec le vaccin Comirnaty.Le 14e rapport détaillé du vaccin Comirnaty incluant cette période sera publié à l’issue du prochain comité de suivi.Depuis le début de la vaccination avec le vaccin Moderna, 1283 cas d’effets indésirables ont été analysés par les CRPV rapporteurs (Lille et Besançon). Au total, plus de 1 483 000 injections ont été réalisées au 22 avril 2021. Un grand nombre de cas concerne des réactions retardées locales non graves.Il n’y a pas eu de nouveau signal identifié sur la période avec le vaccin Moderna.Le 11e rapport détaillé du vaccin Moderna incluant cette période sera publié à l’issue du prochain comité de suivi.Depuis le début de la vaccination avec le vaccin Vaxzevria, 12 439 cas d’effets indésirables ont été analysés par les CRPV rapporteurs (Amiens et Rouen). La grande majorité de ces cas concerne des syndromes pseudo-grippaux, souvent de forte intensité (fièvre élevée, courbatures, céphalées). Au total, plus de 3 605 000 injections ont été réalisées au 22 avril 2021. Depuis le 19 mars 2021, l’utilisation du vaccin Vaxzevria d’AstraZeneca est réservée aux personnes de 55 ans et plus.1 nouveau cas de thrombose de localisation atypique a été analysé durant cette période, portant le total à 28 cas depuis le début de la vaccination, dont 8 décès. Ces nouveaux cas concernent des patients qui présentent un profil similaire à celui décrit précédemment , avec une moyenne d’âge de 64 ans, et davantage de thromboses digestives. Aucun nouveau cas de décès n’a été rapporté sur la période.Il n'y a pas eu de nouveau signal identifié sur la période avec le vaccin Vaxzevria.