Apartheid vaccinal en Israël, le jour de la commémoration de l'Holocauste (Activist Post)

Cette année, la journée de commémoration de l'Holocauste en Israël exclura certains de ses citoyens Article originel : This Year, Holocaust Remembrance Day in Israel Will Exclude Some of its Citizens Par Janet Phelan Activist Post, 6.04.21

Les sirènes de raid aérien se mettent à hurler et pendant deux minutes, Israël s'arrête. C'est le jour du souvenir de l'Holocauste et les sirènes, qui signalent deux minutes de silence en souvenir de la dévastation qui a conduit à la création d'Israël, sont le point de départ traditionnel du souvenir depuis 1959, lorsque la Knesset a adopté la loi ancrant ce jour du souvenir au 27 Nisan.

Ce jour du Souvenir, cependant, sera différent des autres. Ce jour du souvenir, qui est prévu pour le 7 avril, observera les protocoles Covid qui excluent effectivement les personnes non vaccinées. Les protocoles du "Passeport Vert" pour cette journée sont discutés ici : https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-green-pass-covid-passport-england-b1826771.html.

Un certain nombre de personnes ne sont pas très à l'aise avec la création apparente d'une société à deux vitesses, celle des vaccinés et celle des non vaccinés. Vera Sharav, une survivante de l'Holocauste qui dirige le groupe de défense de la liberté de la santé, Alliance for Human Research Protection, fait part de ces préoccupations dans une lettre envoyée au Jerusalem Post, qui n'a pas encore été publiée par le JP.

La lettre de Sharav répond à un article publié par Alan Dershowitz, dans lequel il commente ce qu'il estime être une comparaison inappropriée de la pratique de la séparation des vaccinés et des non-vaccinés avec la séparation des Juifs et d'autres soi-disant "indésirables" dans l'Allemagne occupée par les nazis et en Europe de l'Est.

Après avoir mentionné plusieurs cas dans lesquels la comparaison a été faite avec les passeports vaccinaux et la tristement célèbre "étoile jaune" dans les territoires occupés par les nazis, Dershowitz déclare :

"Ces comparaisons ignorantes et sectaires sont des formes pas si subtiles de négation de l'Holocauste : Elles impliquent que l'Holocauste n'était rien de pire que de permettre aux personnes vaccinées d'avoir un certificat, ou même de refuser aux personnes non vaccinées le droit d'infecter les autres. Le fait d'obliger les juifs à porter l'étoile jaune visait à les identifier en vue de leur transport vers les camps de la mort où ils étaient forcés, ainsi que leurs enfants et leurs parents, à entrer dans les chambres à gaz et à être assassinés. Un certificat de vaccination est un symbole de vie et non de mort".