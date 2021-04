Après avoir renié le retrait de Trump d'Afghanistan, Biden finit par annoncer le retrait de l'armée US d'ici septembre 2021

Fin décembre 2018, Trump avait décidé d'assurer le retrait des troupes étatsuniennes d'Afghanistan:

- Décision prise pour un retrait "important" des troupes américaines d'Afghanistan (AFP)

Trump avait approuvé un accord de paix début 2020 avec les Talibans.

- Selon le New York Times, le président Trump a approuvé sous condition un accord de paix avec les talibans qui pourrait conduire au retrait des troupes étatsuniennes



Il avait ensuite prévu leur retrait en mai 2021 et avait obtenu la signature d'un accord avec les Talibans avant son départ de la Maison Blanche. Ce qui n'avait pas été sans troubles au sein du staff du Département de la Défense à Washington.

- Révélation : Le secrétaire à la défense Mark Esper a "envoyé un mémo confidentiel à la Maison Blanche pour exprimer ses inquiétudes quant au retrait rapide des troupes étatsuniennes d'Afghanistan avant que Trump ne le renvoie" (Dailymail.co.uk)



La mule impérialiste Biden, avait renié cet accord pour décider de rester quoiqu'il en coûte en Afghanistan.

- Les troupes étatsuniennes ne quitteront pas l'Afghanistan en mai selon le sénateur Lindsey Graham (The New Indian Express)

L'ancien président, Donald Trump, avait demandé un retrait total des forces du pays, mais certains de ses principaux collaborateurs de l'armée et du Pentagone avalisés par l'administration Biden ont suggéré de rester en Afghanistan.

Finalement, Biden a demandé aux Talibans de revenir à la table des négociations. Ce que ces derniers ont refusé.

- Les Taliban disent qu'ils refusent de participer à un sommet avant le départ des forces étrangères (AFP)

A présent, Biden fait marche arrière et promet un retrait complet des troupes étatsuniennes d'ici le 11.09.2021 soit 20 ans après que Bush ait lancé sa guerre impérialiste prétendument au nom de la lutte contre Al-Qaïda.

- Biden sonne la "fin" de "la plus longue guerre de l'Amérique"(AFP)

"L'heure est venue de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique": Joe Biden a confirmé mercredi le retrait de toutes les troupes américaines d'Afghanistan d'ici le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, qui avaient provoqué l'intervention des Etats-Unis...



Gageons qu'il tiendra cette promesse mais rien n'est moins sûr.



A noter que les alliés otanesques ont prévu de retirer leurs troupes dès le 1.05.2021.

- Les alliés de l'OTAN commenceront leur retrait le 1er mai (AFP)

Lire aussi :

- NYT 28.01.2018 Nous ne pouvons pas gagner en Afghanistan parce que nous ne savons pas pourquoi nous y sommes (New York Times)