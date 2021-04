Traitement précoce. Après les vaccins, Boris Johnson envisage que les Britanniques puissent prendre des comprimés contre la Covid chez eux "d'ici l'automne" (Daily Mail)

Un comprimé pour tuer la troisième vague : Boris Johnson lance un nouveau groupe de travail "ambitieux" sur les antiviraux afin que les Britanniques puissent prendre des comprimés contre la Covid chez eux "d'ici l'automne".

Article originel : A PILL to kill third wave: Boris Johnson launches 'ambitious' new 'antivirals taskforce' so Britons can take tablets for Covid at home 'by autumn'

Daily Mail