AstraZeneca. Trois nouveaux cas de thromboses entre le 19 et le 25 mars, deux décès de plus (Ouest-France)

L’agence nationale du médicament (ANSM) fait le bilan ce vendredi 2 avril et annonce qu’entre le 19 mars et le 25 mars, on a dénombré en France quatre cas de thrombose après une injection AstraZeneca, et deux décès. L’ANSM insiste toutefois sur la balance bénéfice/risque positive du vaccin dans ce contexte de pandémie de Covid-19...

Lire la suite