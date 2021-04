Au Canada au Japon, mais aussi aux États-Unis, de plus en plus de compagnies d'assurance-vie et d'assurance-maladie refusent d'assurer les personnes qui se sont fait vacciner... (Vidéo)

Selon l'avocat Reiner Fullmich, au Canada au Japon, mais aussi aux États-Unis, de plus en plus de compagnies d'assurance-vie et d'assurance-maladie refusent d'assurer les personnes qui se sont fait vacciner.... Regardez la vidéo sur RUMBLE en cliquant ici.

Il s'agit d'un extrait d'une émission de l'avocat allemand Reiner Fullmich.



