Au Tchad, Emmanuel Macron impose le fils après avoir adoubé le père (Mondafrique)

En marge des obsèques d’Idriss Déby Itno, Emmanuel Macron et son ministre des Affaires Etrangères, Jean Yves Le Drian, ont tout fait pour obtenir l’adoubement du fils du président tchadien Mahamat Déby Itno et du Conseil militaire de transition (CMT). Un forcing qui pourrait, demain, atteindre l’image de la France dans la région.



C’est un coup double à réaliser à N’Djamena qui a poussé Emmanuel Macron à se rendre vendredi dans la capitale tchadienne qu’il avait évitée en février lors du 7 ème Sommet G5 Sahel au motif de la situation sanitaire liée au Covid-19. Le président français entendait à travers ce déplacement rendre un dernier hommage solennel et appuyé à Idriss Déby Itno décédé mardi mais surtout faire adouber le fils Mahamat Deby Itno, comme nouvel homme fort du Tchad. Macron n’a pas eu besoin de trop se dépenser pour obtenir le ralliement des 4 chefs d’Etat du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger et Mauritanie) présents aux obsèques de Déby à l’idée que le Conseil militaire de transition (CMT) était l’option du moment la moins mauvaise pour la stabilité du Tchad et pour la poursuite de la lutte contre le terrorisme...

