Aux Etats-Unis, des universités ordonnent aux étudiants de faire le vaccin contre la Covid avant de reprendre les cours (Daily Mail)

Aux Etats-Unis, des universités ordonnent aux étudiants de faire le vaccin contre la Covid avant de reprendre les cours Article originel : Universities Order Students to Take Covid Vaccine before Returning to Classes Daily Mail

Plusieurs systèmes universitaires d'État exigeront que tous les étudiants qui retourneront en classe et sur les campus cet automne soient vaccinés contre le coronavirus.

Un certain nombre d'institutions publiques et d'État ont fait cette annonce la semaine dernière, dans l'espoir de retrouver une vie de campus normale après des mois d'apprentissage en ligne.

Des mesures similaires ont été annoncées par certains établissements privés, mais avec l'extension de la politique d'obligation de vaccination contre le coronavirus aux systèmes scolaires publics et d'État, le nombre d'universités ayant cette obligation a considérablement augmenté.

Certaines universités privées - dont Brown, Cornell et Stanford - ont annoncé des exigences similaires, et seront rejointes par les deux systèmes universitaires d'État de Californie, ainsi que par plusieurs universités de New York, du Massachusetts, du Maryland et du New Jersey.

L'annonce conjointe faite jeudi par l'Université de Californie (10 campus) et l'Université d'État de Californie (23 campus) est la plus importante du genre dans l'enseignement supérieur étatsunien...

En comptant les universités privées, au moins 80 ont annoncé leur intention de rendre les vaccins obligatoires à leurs étudiants pour qu'ils puissent retourner sur le campus, selon un décompte de The Chronicle of Higher Education.

Mais d'autres ont déclaré sans ambages qu'elles n'exigeraient pas que leurs étudiants soient vaccinés. Les gouverneurs républicains de l'Utah, du Texas, de la Floride et du Montana ont signé des décrets interdisant aux établissements d'exiger les vaccins...

