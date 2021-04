Axel Kahn dérape sur les quais : "Je suis Axel Khan, donc j'ai été vacciné parmi les 1ers, donc je n'ai pas besoin de test PCR !" (Canard enchaîné)

La réponse d'Axel Kahn intitulée "Histoire belge" suite à l'article du Canard enchaîné :

"Je suis allé en Belgique la semaine dernière, invité, pour une série de neuf interventions médiatique. Personne ne m’avait informé d’une obligation de PCR récente et la Belgique avait annoncé supprimer les restrictions à l’entrée sur son territoire. De fait, au départ du Thalys on demandait des certificats aux passagers pour les Pays-Bas, pas pour la Belgique. Après mon marathon médiatique belge, je rentrai donc à Paris, tranquille peinard. À l’arrivée, vers 20h 30, je tombe sur un contrôle demandant un certificat de test PCR de moins de 72 heures. Stupéfaction. Le taux d’incidence en France est presque le double de celui en Belgique. Un isolement de 10 jours pour un Président national de La Ligue en pleine bagarre ne me réjouissait pas. Je déclare avoir été pleinement vacciné dès janvier. Je n’ai pas le certificat et je déclare par conséquent être le Professeur Axel Kahn dont la vaccination a été publique. L’agent demande l’avis de sa supérieure qui me confirme qu’en l’absence de pass sanitaire, avoir été vacciné ne suffit pas. Et tout est question d’appréciation et de bonne foi, me dit-elle. Elle me laisse passer. Le tout a duré moins de 10 minutes, le ton n’est guère monté.