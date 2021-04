Boris Johnson affirme que c'est le confinement et non les vaccins qui est à l'origine de la baisse du nombre de cas et de décès dus à la Covid

Boris a-t-il perdu sa foi dans les vaccins ? C'est en tout cas l'impression que l'on peut avoir à la lecture de ses propos de ce matin. S'exprimant au 10 Downing Street, le Premier ministre a déclaré :

"Les chiffres sont en baisse - d'infections, d'hospitalisations et de décès. Mais il est très, très important que chacun comprenne que la réduction de ces chiffres - des hospitalisations, des décès et des infections - n'a pas été obtenue par le programme de vaccination. Les gens ne se rendent pas compte, je pense, que c'est le confinement qui a joué un rôle primordial dans l'amélioration de la pandémie et dans les chiffres que nous observons. Donc, oui, bien sûr, le programme de vaccination a aidé, mais l'essentiel du travail de réduction de la maladie a été fait par le confinement. Donc, comme nous débloquons, le résultat sera inévitablement que nous verrons plus d'infection, malheureusement nous verrons plus d'hospitalisation et de décès, et les gens doivent juste comprendre cela."



Source :

