Boris Johnson, le dictateur Covid du 10 Downing Street ?

C'est la question que pose, Dan Wooton, dans le Daily Mail dans un article intitulé : "The five things Boris must do to give us back our lives and liberty and convince me he hasn’t become the Covid Dictator of Downing Street" ["Les cinq choses que Boris doit faire pour nous rendre nos vies et notre liberté et me convaincre qu'il n'est pas devenu le Dictateur Covid de Downing Street."].



Il lui reproche notamment : "Son incapacité à se débarrasser de ses conseillers scientifiques apocalyptiques, qui voudraient nous mettre tous en cage jusqu'à la fin des temps pour nous empêcher d'attraper un rhume, et à réaliser que nous sommes à la fin de cette pandémie..." Il considère que cela relève "désormais d'un acte d'automutilation flagrant."