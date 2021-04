Boris Johnson prié de licencier une membre du parti conservateur qui a nié l'existence de la pandémie de la Covid et a déclaré que des "fausses vidéos" chinoises étaient à l'origine de cette situation (The Independent)

Boris Johnson prié de licencier une membre du parti conservateur qui a nié l'existence de la pandémie de la Covid et a déclaré que des "fausses vidéos" chinoises étaient à l'origine de cette situation.

Article originel : Boris Johnson urged to sack Tory peer who denied Covid pandemic and said Chinese ‘fake videos started this’

Par Rob Merick

The Independent, 3.04.21