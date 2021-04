Confinements : moins de suicides en 2020 ? (SPR)

Les suicides américains ont-ils vraiment diminué en 2020?

Dans l'ensemble, les «verrouillages» n'ont eu aucun impact perceptible sur la mortalité des covidés. C'est vrai aux États-Unis (comparer la Floride à d'autres États ) et en Europe (comparer la Suède à l'UE ), mais aussi en Amérique latine (comparer le Pérou et l'Argentine au Brésil ), en Afrique (faible impact de covid de toute façon), et même en Asie (voir Inde, Bangladesh, Indonésie et Philippines ).

Les deux seules exceptions à cette règle sont les verrouillages extrêmes en Chine et les verrouillages préventifs à l'appui des contrôles frontaliers précoces, qui ont réussi principalement sur certaines îles et éventuellement en Indochine (Vietnam, Thaïlande, Laos, Cambodge), en Norvège et en Finlande. Notez que la Nouvelle-Zélande et certaines autres îles avaient déjà évité les pandémies de grippe de 1957 et 1968. Certaines des îles les plus prospères n'ont même jamais eu de verrouillage à l'occidentale (par exemple Taiwan et le Japon).



En revanche, les verrouillages ont provoqué une dévastation sociale et économique sans précédent, détruisant des centaines de millions de moyens de subsistance dans le monde, selon les estimations officielles. En Afrique subsaharienne, l' augmentation des décès dus au paludisme et à la tuberculose dépasse chacun le nombre total de décès par covid. Fait intéressant, si l'on considère à la fois la perte de PIB et la nouvelle dette publique, la Nouvelle-Zélande est l'un des pays les plus touchés au monde.

Néanmoins, certains partisans des lock-out soutiennent que les lock - out n'ont au moins pas conduit à une augmentation des suicides. Ils évoquent une récente étude américaine , publiée dans JAMA, montrant apparemment une diminution des suicides américains en 2020 de 2700, passant de 47 500 à 44 800.



Mais la réalité est bien différente. Premièrement, les données des CDC des États-Unis montrent que 6 900 cas de «blessures intentionnelles ou non intentionnelles», qui comprennent les suicides, ont été classés dans la catégorie «décès covid» (décès avec covid). Mais plus important encore, les suicides aux États-Unis ne couvrent qu'une fraction des «décès par désespoir»: la même étude de la JAMA montre que les «blessures non intentionnelles», «largement causées par les décès par surdose de drogue», ont augmenté d'un chiffre sans précédent de 19 000 à un triste record de 192 000 (voir le tableau ci-dessus). Et si la situation économique et du marché du travail ne se rétablit pas rapidement, ce n'est peut-être qu'un début.