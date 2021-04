Coronavirus : Facebook va mettre en avant vos amis vaccinés sur votre fil d’actualité (La Provence)

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et pour encourager ses membres à se faire vacciner, Facebook a lancé jeudi 1er avril deux nouveaux filtres à apposer sur sa photo de profil. Le réseau social prévoit dans les semaines à venir de promouvoir, dans le fil d'actualité, les personnes ayant utilisé ces filtres.

Désormais, chaque membre peut "montrer son soutien à la campagne de vaccination", en plaçant sur sa photo de profil un des deux filtres conçus en partenariat avec le département américain de la Santé et des Services sociaux : "Faisons-nous vacciner" ou "J’ai reçu mon vaccin contre le Covid-19". Quelle est l'origine de cette initiative ? Des études scientifiques montrent "l’impact important des normes sociales sur l’attitude des gens" lorsqu’il s’agit "de leur santé". "Nous savons que les gens sont plus susceptibles de se faire vacciner lorsqu’ils voient beaucoup de proches en qui ils ont confiance qui le font, précise ainsi Facebook dans un communiqué. Les nouveaux filtres permettront aux utilisateurs de partager leur soutien aux vaccins Covid-19 et de voir que les personnes qu’ils aiment et respectent font de même." ...