Coronavirus : La Serbie voit affluer les touristes vaccinaux alors que les citoyens fuient les vaccins contre la Covid-19. Le président serbe : " je vous en supplie, au nom de Dieu, vaccinez-vous" (AFP)

Coronavirus : La Serbie voit affluer les touristes vaccinaux alors que les citoyens fuient les vaccins contre la Covid-19 Article originel : Coronavirus: Serbia sees influx of vaccine tourists as citizens shun Covid-19 shots AFP/ SCMP

Alors que la plupart des pays du monde se battent pour obtenir suffisamment de vaccins contre le virus Covid-19, la Serbie est confrontée à une autre bataille : comment persuader ses citoyens de se faire vacciner.

Le petit pays des Balkans dispose d'une telle quantité de vaccins qu'il a même proposé des injections à tous les étrangers qui pouvaient s'y rendre, provoquant l'afflux de milliers de "touristes vaccinaux" en provenance des pays voisins.

Cette situation est le résultat d'un jonglage diplomatique entre l'Est et l'Ouest qui a permis à Belgrade de conclure des accords portant sur près de 15 millions de doses de vaccin pour sa population de 7 millions d'habitants.

Avec près de 3 millions de doses déjà en main - un buffet de Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V et Sinopharm - et 2 millions d'entre elles déjà administrées, l'un des coins les plus pauvres d'Europe s'est rapidement retrouvé parmi les vaccinateurs les plus rapides du continent.

Cependant, selon le gouvernement, à peine plus d'un quart des personnes pouvant bénéficier de la précieuse injection en ont fait la demande.



Après que la Serbie a vacciné la plupart des personnes qui se sont présentées, le rythme a commencé à s'essouffler.

Au cours des deux dernières semaines de mars, le nombre de personnes ayant reçu leur première dose est tombé à environ 12 000 par jour, soit environ la moitié du nombre enregistré au cours de la même période en février, selon les données recueillies par l'AFP auprès de sources officielles.

La Serbie a pris la semaine dernière la décision très inhabituelle d'offrir aux citoyens étrangers la possibilité de se faire vacciner. Les migrants se sont également vu proposer le vaccin.

Les autorités ont également exhorté les citoyens serbes qui n'avaient toujours pas été vaccinés à se présenter simplement sans rendez-vous.

"Je vous en supplie, peuple, faites-vous vacciner", a plaidé le président populiste serbe Aleksandar Vucic. "Nous en avons et nous en aurons encore, je vous en supplie, au nom de Dieu, prenez-les".

Les médecins serbes craignent que la prise du vaccin n'ait atteint son maximum.

"Il est clair qu'il n'y a pas un nombre suffisant de personnes désireuses de se faire vacciner", a déclaré Rade Panic, président du syndicat de médecins Rade Panic...





