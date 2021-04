Dans The Guardian, l'ancien Premier ministe britannique, Gordon Brown, appelle à une vaccination mondiale et demande au G7 de faire pression dans ce sens sur les pays d'Afrique sub-saharienne

Dans The Guardian, l'ancien Premier ministe britannique, Gordon Brown, dans la même veine que son prédécesseur Tony Blair proche de la fondation Bill et Melinda Gates, appelle à une vaccination mondiale et demande au G7 à faire pression dans ce sens. L'article est intitulé "The G7 must push for global vaccination. Here’s how it could do it" ("Le G7 doit faire pression pour une vaccination mondiale. Voici comment il pourrait s'y prendre")

Il se plaint que seulement 1% de l'Afrique sub-saharienne ait été vacciné et au prétexte d'"un risque d'apartheid vaccinal" demande que cette région soit massivement vaccinée. Il est évident que si il n'y a pas de vaccination de l'Humanité, la stratégie de masse des pro-vaccins génétiques tombe à l'eau :

"À l'heure actuelle, les pays riches représentant 18 % de la population mondiale ont acheté 4,6 milliards de doses, soit 60 % des commandes confirmées. Environ 780 millions de vaccins ont été administrés à ce jour, mais moins de 1% de la population de l'Afrique subsaharienne a été injectée. Vacciner l'Occident mais seulement une fraction du monde en développement alimente déjà des allégations d'"apartheid vaccinal", et laissera la Covid-19 se propager, muter et menacer la vie et les moyens de subsistance de chacun d'entre nous pour les années à venir."