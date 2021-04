Deray : A star is Born. Apologie d'un nouveau soldat de la lutte contre la Covid dans Libération.

Le néphrologue, plus chaleureux qu’imaginé, s’est imposé comme un Cassandre des plateaux télé qui voit le virus dépasser ses pires prédictions.

Lorsque nous demandons à Gilbert Deray de citer les dates importantes de sa vie afin de les indiquer dans le portrait, le 11 septembre 2001 lui vient immédiatement à l’esprit. La réponse est à l’image de sa façon d’être : l’homme ne fait pas de quartier. Autre interprétation : il envisage le pire. Le confinement actuel, qui à ses yeux n’en est pas un, aboutira à un « désastre sanitaire » : « Trois cents morts par jour ? Tout le monde s’en fout ! » Inconnu du grand public avant la pandémie, le professeur et chef du service de néphrologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière est désormais un habitué des plateaux télé. Il se défend d’être un alarmiste : « Au lieu de fermer et de rouvrir sans cesse, vous fermez complètement le pays pendant un ou deux mois, vous rouvrez progressivement et vous vaccinez. »...

