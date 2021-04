Des experts préconisent la vaccination des chats et chiens contre la Covid tandis que l'Ordre national des vétérinaires préconise le confinement contre le Parvovirus

Le 23.04.20, nous écrivions que les tests de détection de la Covid-19 sont peu spécifiques : des chats, des chiens, des lions sont détectés positifs alors qu'il pourrait s'agir d'autres coronavirus anodins. Depuis les choses on changé. Il y a d'abord eu l'abbatage massif des visons d'élevage, que l'on peut qualifier de génocide des visons au Danemark, au prétexte qu'ils étaient transmetteurs d'une variante du virus pouvant affaiblir l’efficacité des futurs vaccins anti-Covid chez les hommes.

- Le Danemark va abattre ses 17 millions de visons car ils transmettent une variante du virus pouvant affaiblir l’efficacité des futurs vaccins selon Le Figaro

- Au nom de la Covid et du principe de précaution, le gouvernement danois va exterminer 17 millions de visons au gaz (Vidéo)

Une mesure applaudie par le Professeur Raoult, chantre du tout dépistage :

- Pr. Raoult. L'épidémie, les mutants, les visons et le traitement (Vidéo)

Depuis début 2021, des experts considèrent que les chats et les chiens devraient être vaccinés.

"Devant la propagation alarmante du coronavirus, des scientifiques américains et britanniques suggèrent de ne pas limiter la vaccination aux seuls humains, mais également de l'étendre aux chats, chiens et, d'une façon générale, à tous les animaux domestiques..." Pour ces experts, il est "logique de dévélopper également des vaccins pour les animaux de compagnie, a titre de prévention, pour freiner la propagation du coronavirus», comme il l'a expliqué à la presse britannique. Cela d'autant plus que des cas de contaminations entre des humains et des chats, bien que rares, ont déjà été documentés. Pour mieux appréhender ce sujet, les scientifiques rappellent par ailleurs que, l'année dernière, le gouvernement danois avait abattu des millions de visons, après l'apparition de centaines de cas de Covid-19, dont certaines formes variantes, dans le pays et que tous ces cas étaient liés à des élevages locaux. En clair, il y a pour eux urgence agir car le risque de souches spécifiques aux animaux à «même de créer un tout nouveau virus», pourrait être sérieux."

- CNews 28.01.21 Coronavirus : Les chats et les chiens devraient être vaccinés, selon des experts

Toutefois, ils n'ont pas encore préconisé de les abattre comme cela fut le cas pour les visons porteurs quant à eux d'un variant mutant du coronavirus pouvant potentiellement entravé la vaccination de masse des humains.



Comme ils se basent eux aussi sur des tests PCR dont on connaît à présent le carctère erronné avec production de nombreux faux positifs et une grande difficulté à faire le diagnostic différentiel entre les Coronavirus bénins des animaux domestiques et les prétendus létaux, on peut justifier tout et son contraire et peut-être viendra le temps du dépistage massif de nos animaux domestiques.

- Un groupe de chercheurs indépendants a demandé le retrait du test PCR de Drosten et de sa publication en raison "de nombreuses erreurs techniques et scientifiques"

- L'OMS admet (enfin) que le test PCR est potentiellement défectueux. Il s'agit de la 2ème note en 2 mois jetant encore plus de doutes sur la mesure phare du diagnostic de la Covid (Off-Guardian)

- Les tests de détection du Covid-19 sont peu spécifiques : des chats, des chiens, des lions sont détectés positifs alors qu'il pourrait s'agir d'autres coronavirus anodins

- New York Times 3.09.20 Votre test de dépistage du coronavirus est positif. Peut-être qu'il ne devrait pas l'être : "Jusqu'à 90 % des personnes testées positives ne portaient pratiquement pas de virus"

- SPR 15.03.20 (MAJ 1.11.20) Le problème des tests PCR (SPR)



A présent c'est au tour de l'Ordre national des Vétérinaires de préconiser le confinement des chats et des chiens et cela pour les protéger des Parvovirus.

"De façon consensuelle, il est recommandé de ne pas laisser sortir les chats ni les chiens, afin de limiter les risques de leur contamination notamment par des parvovirus, conduisant à terme à rompre le confinement recommandé. Les propriétaires devront veiller à respecter des règles d'hygiène habituelles pour éviter d'introduire des virus dans le domicile, par exemple en ne laissant pas l'accès libre aux chaussures (qui peuvent être vecteurs de virus) pour les chiens et les chats." (Ordre national des Vétérinaires).



Vaccinations de masse et confinement à gogo sont devenus à la mode pour une maladie bénine pour la majorité de la population y compris celle des animaux domestiques. Coronavirus, parvovirus, ... tout est bon pour justifier des mesures sanitaires considérablement restrictives ? Où vont-ils s'arrêter ?



Drôle d'époque !