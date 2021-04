Des médecins et des scientifiques accusent l'Agence européenne du médicament de minimiser les dangers du vaccin contre la COVID-19 (Doctors for Covid Ethics)

Communiqué de presse réédité : Des médecins et des scientifiques accusent le régulateur médical de minimiser les dangers du vaccin contre la COVID-19 Article originel : Re-issued Press Release: Doctors and Scientists Accuse Medical Regulator of Downplaying COVID-19 Vaccine Dangers Doctors for Covid Ethics , 7.04.21

Le communiqué de presse du 1er avril a été mis à jour et réémis aux principales rédactions et journalistes du Royaume-Uni le 7 avril.

L'Agence européenne des médicaments induit les citoyens en erreur en les incitant à se livrer à des expériences médicales, mettent en garde les experts.

7 avril 2021

Alors que des projets de passeports vaccinaux sont en cours d'élaboration dans le monde entier, des médecins et des scientifiques de 25 pays ont contesté les affirmations de l'Agence européenne des médicaments (EMA) selon lesquelles les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs et que la coagulation et les hémorragies post-vaccination sont "rares".

Le 1er avril, les experts ont envoyé une lettre de réfutation à l'EMA, suite au rejet par l'organisme de réglementation de leurs précédentes mises en garde concernant les dangers de la coagulation et des saignements liés au vaccin contre la COVID-19.

Quelques jours après la réception par l'EMA de la lettre initiale du groupe, le 1er mars, décrivant les risques de troubles sanguins liés aux vaccins contre la COVID-19, plus d'une douzaine de pays ont suspendu le vaccin d'AstraZeneca à la suite de décès dus à la coagulation et aux hémorragies, comme l'avaient signalé les médecins.

Le 23 mars, cependant, l'EMA a rejeté les préoccupations du groupe, estimant qu'il s'agissait d'événements "mineurs" et "rares", et a conclu qu'"une balance bénéfices-risques positive a été établie."

Les médecins et les scientifiques ont riposté, accusant l'EMA d'induire le public en erreur sur le véritable profil risques-avantages des vaccins. "Votre réponse du 23 mars n'est pas convaincante et est inacceptable", ont-ils écrit, notant que les cas enregistrés de thrombose veineuse cérébrale (TVC) potentiellement mortelle après la vaccination ne représentent probablement "que la partie émergée d'un énorme iceberg". Les réactions courantes à la vaccination, notamment les maux de tête, les nausées, les troubles de la vision et les vomissements, sont des symptômes de thrombose veineuse cérébrale et doivent être évaluées comme telles, immédiatement.

On peut également s'attendre à ce que la coagulation et les saignements après la vaccination "augmentent avec chaque revaccination et chaque exposition au coronavirus", prévient le groupe. Au fil du temps, "cela rend la vaccination répétée et les coronavirus communs dangereux pour les groupes d'âge jeunes et en bonne santé, pour lesquels - en l'absence de "vaccination" - le COVID-19 ne pose aucun risque important".

Telle est la véritable analyse risques-avantages des "vaccins" COVID-19. Soit l'EMA n'a pas l'expertise nécessaire pour apprécier la science moléculaire de cette réalité, soit elle n'a pas l'éthique médicale pour agir en conséquence."

Le groupe Doctors for Covid Ethics, qui comprend des professeurs d'immunologie et de microbiologie, a qualifié les réponses de l'EMA à ses préoccupations de "non scientifiques", "vagues" et peu crédibles. Ils ont proposé de collaborer avec l'agence pour limiter les risques liés à la vaccination et les violations de l'éthique, notamment en aidant l'EMA à "élaborer un plan de pharmacovigilance ciblé". Les experts soulignent que tous les signes et symptômes de thrombose après la vaccination, tels que les maux de tête et les nausées, doivent être évalués à l'aide de tests D-dimer, afin de "diagnostiquer rapidement" les événements thrombotiques.

Le groupe a averti que la poursuite de l'administration de vaccins génétiques contre la COVID-19 insuffisamment testés et contrôlés représente une expérimentation médicale dangereuse, dont les "risques réels dépassent de loin les bénéfices théoriques", reflétant de "graves violations de l'éthique médicale et des droits médicaux des citoyens".

Tromper les populations pour qu'elles acceptent des agents expérimentaux tels que les "vaccins" génétiques contre la COVID-19, ou les contraindre par le biais de "passeports vaccinaux", constitue une violation claire et flagrante du Code de Nuremberg", avertissent-ils.

La lettre est adressée à Emer Cooke, directeur exécutif de l'EMA, et une copie a été envoyée à l'avocat Reiner Fuellmich, à Charles Michel, président du Conseil de l'Europe, et à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Depuis la réception de cette correspondance, l'EMA a maintenu son avis public du 31 mars selon lequel la coagulation liée aux vaccins est "très rare" et qu'il n'existe "aucune preuve" d'une relation de cause à effet entre la coagulation et les vaccins contre la COVID-19.



Lien vers la lettre de réfutation de Doctors for Covid Ethics à l'EMA (1er avril) : https://doctors4covidethics.medium.com/rebuttal-letter-to-european-medicines-agency-from-doctors-for-covid-ethics-april-1-2021-7d867f0121e

Lien vers la lettre de l'EMA à Doctors for Covid Ethics (23 mars) : https://doctors4covidethics.medium.com/reply-from-the-european-medicines-agency-to-doctors-for-covid-ethics-march-23-2021-d6760984dd06





Liste des signataires : https://doctors4covidethics.medium.com/doctors-for-covid-ethics-signatories-15878f9ff76

Doctors for Covid Ethics est un groupe de plus de 100 médecins et scientifiques de 25 pays.

Web : https://doctors4covidethics.medium.com

Twitter : https://twitter.com/Drs4CovidEthics



Pour tout commentaire, contactez le professeur Sucharit Bhakdi MD : sucharit.bhakdi@gmx.de ou le professeur associé Michael Palmer MD:mpalmer@uwaterloo.ca.