Des milliers de professionnels de santé alertent contre les politiques sanitaires (France Soir)

Des milliers de professionnels de santé et de politiciens appellent à changer les politiques sanitaires actuelles. Au sein du collectif United Health Professionnals, ils alertent sur les dangers de ces politiques à travers le monde. Parmi les 30 pays pour lesquels le groupe a rédigé une lettre se trouve la France : elle a été adressée, le 12 février dernier, à Emmanuel Macron, Jean Castex, et Olivier Véran.

Ce collectif compte des médecins généralistes, psychiatres, anesthésistes-réanimateurs, ou encore des sénateurs et des députés à travers le monde. United Health Professionnals réunit plus de 1500 professionnels de santé. Dans la lettre destinée aux dirigeants français, ils mettent en garde sur les risques des vaccins, appellent à comprendre que les gestes barrières sont efficaces pour enrayer l'épidémie. Le collectif demande également aux dirigeants français de se séparer des professionnels de santé ayant de forts conflits d'intérêts. Au niveau des institutions ou des organisations, ce collectif alerte sur la méfiance dont il faut faire preuve envers les recommandations de l'OMS. Ils évoquent également le problème de la désinformation entretenue, selon eux, par les médias.

Vous trouverez ci-dessous un extrait de leur lettre, suivi de liens vers la version complète et leurs réseaux sociaux.

Extrait de la lettre du 12 février :

Très Urgent : message d’ alerte international sur la COVID-19

Mr Emmanuel Macron : Président de la France, Mr Jean Castex : Premier Ministre et Mr Olivier Véran : Ministre des Solidarités et de la Santé,

[…] nous avons adressé le 26 Août 2020 aux gouvernements et aux citoyens des pays du monde entier un message d’alerte concernant l’épidémie de COVID. Tout d’abord, commençons par les conclusions du rapport de 2010 de l' Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur la gestion de l’épidémie de H1N1 : « L’Assemblée parlementaire est alarmée par la façon dont la grippe pandémique H1N1 a été gérée non seulement par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) mais aussi par les autorités de santé compétentes tant au niveau de l’Union européenne qu’au niveau national. Elle s’inquiète notamment de certaines répercussions de décisions et d’avis ayant entraîné une confusion des priorités au sein des services de santé publique de toute l’Europe, du gaspillage de fonds publics importants et de l’existence de peurs injustifiées relatives aux risques de santé… un grave manque de transparence dans les prises de décisions liées à la pandémie, qui soulève des préoccupations concernant l’influence que l’industrie pharmaceutique a pu exercer sur certaines décisions parmi les plus importantes...les activités de lobbying non réglementées ou occultes peuvent constituer un danger et miner les principes démocratiques et la bonne gouvernance » . Sachez que ces mêmes erreurs commises hier lors de l’épidémie de H1N1 sont répétées aujourd’hui dans l’épidémie de la COVID . Vous êtes victimes de la plus grande arnaque sanitaire du 21 e siècle à la fois sur le niveau de dangerosité du virus, les mesures à prendre, les chiffres, les tests et les traitements et ceci avec les mêmes techniques de manipulation utilisées lors de l’épidémie de H1N1 ou de la guerre d’Irak. Des experts, des professeurs de médecine ainsi que des collectifs scientifiques et médicaux ont commencé à alerter dès le mois de Mars 2020. Les pays du monde (sauf de rares exceptions comme : la Suède, la Biélorussie ou la Tanzanie), et sans réfléchir, n’ont fait qu’imiter et suivre aveuglément les autres. Cette épidémie est amplifiée, dramatisée et instrumentalisée par des malfaiteurs qui en profitent pour réaliser des objectifs et des agendas économiques, politiques et idéologiques nuisibles pour l’humanité et nous allons vous le prouver. Il faut que vous arrêtiez rapidement cette arnaque mondiale (car elle constitue un grave danger pour votre peuple et votre pays sur les plans de : la santé, de l’économie, de l’éducation, de l’écologie et des droits de l’homme) en prenant immédiatement les mesures suivantes :

1-Levez toutes les restrictions :

[...] La lettre intégrale ici