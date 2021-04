Dictature françafricaine. Idriss Déby est mort : encore une succession népotique en Françafrique ? (Survie)

La mort du dictateur Idriss Déby devrait être l’occasion de tourner la page de la Françafrique au Tchad, en mettant fin à des décennies d’ingérence militaire française dans ce pays.

L’Elysée valide pourtant, dans un communiqué, le bafouement de la Constitution tchadienne par lequel les militaires ont placé le fils d’Idriss Déby au pouvoir, après la dissolution de l’Assemblée nationale, un scénario qui n’est pas sans rappeler le Togo en 2005 [1].

Pour l’association Survie, Paris doit lâcher son porte-avion dans le désert et enclencher un retrait de l’opération Barkhane, de plus en plus réclamé par les peuples du Sahel qui ont bien compris que ce n’était pas une protection contre le terrorisme.

