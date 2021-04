Dossier Tchad : Une farce électorale en Françafrique (Survie)

A l’occasion de l’élection présidentielle du dimanche 11 avril au Tchad, nous avons réalisé un dossier rassemblant de nombreux articles publiés par Survie sur le Tchad. Ce dossier a pour objectif d’éclairer la continuité de la politique française au Tchad. De la réélection du dictateur Déby en 2016 à la veille du scrutin d’avril, les justifications du soutien français et de la stratégie déployée sont identiques. Au nom de la « lutte contre le terrorisme », la France appuie diplomatiquement, militairement et économiquement son allié tchadien.

Ces articles mis bout à bout en constituent la triste illustration et, ce faisant, dessinent un paysage social tchadien bien sombre. Pointant du doigt le soutien apporté à un régime dictatorial, ce dossier montre, preuves à l’appui, qu’il est nécessaire que la France cesse toute coopération militaire et technique avec le régime tchadien et que les troupes françaises quittent la zone sahélienne.

Dossier à télécharger :