Dr Kron : « Les chiffres qu’on vous donne sont faux ! Selon l’ARS Ile-de-France, 50 % des malades en réanimation ne sont pas des Covid et les 50 % autres qui ont le Covid ne sont pas intubés. Et quant aux 110 % d’occupation des lits en réanimation : il suffirait d’ouvrir des lits à l’Hôtel-Dieu et au Val de Grâce qui ont été fermés. » (Vidéo)

Le Dr Bernard Kron déclare sur Sud Radio : « Les chiffres qu’on vous donne sont faux ! Selon l’ARS Ile-de-France, 50 % des malades en réanimation ne sont pas des Covid et les 50 % autres qui ont le Covid ne sont pas intubés. Et quant aux 110 % d’occupation des lits en réanimation : il suffirait d’ouvrir des lits à l’Hôtel-Dieu et au Val de Grâce qui ont été fermés. »