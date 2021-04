Dr Vernon Coleman : "Nous sommes la résistance et nous allons gagner cette guerre" (Vidéo)

Dernière vidéo du Dr Vernon Coleman censuré un peu partout. Vous la retrouverez sur Brand New Tube.com (BNT). Comme nous ne sommes plus abilité par notre plateforme de blog, avec notre offre actuelle, à diffuser les vidéos de BNT, nous vous laissons le lien où la visualiser. Cliquer ici pour visualiser la vidéo sur BNT.

Ces derniers mois, les vidéos du Dr Coleman ont été lourdement ciblées par des trolls rémunérés qui répandaient des mensonges, des calomnies et de la désinformation. Malheureusement, c'est pourquoi le Dr Coleman a dû désactiver les commentaires. Il s'excuse et dit que tous vos commentaires aimables et encourageants lui manquent.

Le Dr Vernon Coleman explique pourquoi nous menons une guerre de perception plutôt que de réalité, analyse les faiblesses et la force unique du mouvement de résistance, fournit quelques munitions et esquisse une stratégie gagnante.

