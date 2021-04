Esclavage absolu - L'agenda zéro carbone déconstruit (Vidéo)

Qu'est-ce qu'un avenir sans carbone ? A quoi ressemblera-t-il ? Pour l'imaginer, éteignez votre chauffage. Pas d'aéroports. Pas de transport maritime. Pas d'animaux. Un état de surveillance parfait.

Dans ce rapport spécial de Ice Age Farmer, Christian brise Le plan "Absolute Zero" et comment les gouvernements prennent activement des mesures drastiques chaque jour pour atteindre ces objectifs dystopiques pour les voyages, le transport, l'énergie, la fabrication, le recyclage et la nourriture.

Nous devons comprendre la réalité qui se cache sous leur langage philanthropique fleuri : L'esclavage absolu.

Comme il s'agit d'une longue vidéo, voici quelques timecodes utiles :

Intro à Net Zero : (0:00)

Véhicules routiers : (3:54)

Rail : (8:25)

Vol : (14:15)

Transport maritime : (17:56)

Chauffage et appareils ménagers : (22:42)

Nourriture et déchets : (26:34)

Matériaux, construction, recyclage : (35:32)

Électricité et combustibles fossiles (43:22)

Eau (45:00)

Surveillance/application parfaite (46:46)

Clôture (49:58)

Le rapport que l'IAF commente est intitulé "Absolute Zero" et peut être téléchargé ici. Il s'agit d'une publication du groupe de réflexion britannique FIRES, un "groupe de recherche" sponsorisé par le gouvernement et les entreprises, basé sur une poignée de campus universitaires majeurs du Royaume-Uni.



Pour en savoir plus sur le contenu de Ice Age Farmer, vous pouvez visiter son site Web. Les sources, les notes et les options de téléchargement de cette vidéo sont disponibles ici.