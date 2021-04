Est-il vrai que les patients atteints de la Covid sont «de plus en plus jeunes» ? (SPR)

De nombreux médias ont affirmé ces dernières semaines que les patients hospitalisés pour la Covid étaient "de plus en plus jeunes en raison de la variante britannique du virus". Les médias s'appuient sur des statistiques officielles et des déclarations de médecins. Cependant, l'affirmation n'est pas correcte.

Les données du Royaume-Uni de décembre et janvier montrent déjà que la variante britannique n'a aucune influence sur la répartition par âge des infections et des hospitalisations (voir ci-dessus). L'impression que c'est toujours le cas dans le monde germanophone repose sur plusieurs facteurs.

Dans un premier temps, de nombreuses personnes de plus de 70 ans ont été vaccinées entre - temps et sont donc provisoirement bien protégées contre les infections et les maladies graves. Les patients corona restants sont donc automatiquement plus jeunes. En outre, la séroprévalence en Suisse et en Autriche n'est que d'environ 25% , en Allemagne d'environ 20%; la plupart des gens n'avaient toujours pas d'infection corona, ce qui renforçait encore l'effet apparent du groupe d'âge.

Certains médias affirment que les hospitalisations ont également augmenté en termes de taux d'infection. Mais c'est également une erreur, car les chiffres de l'infection ne sont plus directement comparables à ceux de la deuxième vague : D'une part, grâce aux personnes âgées vaccinées, la population infectable a diminué, c'est-à-dire que le taux d'infection chez les plus jeunes a baissé. D'autre part, les numéros de test PCR ne sont plus aussi efficaces en raison des tests rapides et auto- testés achetés pour des milliards.