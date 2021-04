Faire de la maladie un crime : attention à l'Agence du fascisme sanitaire (Conservative Woman)

Dans un article publié dans Conservative Woman, intitulé "Making illness a crime: Beware the Health Fascism Agency”, ["Faire de la maladie un crime : attention à l'Agence du fascisme sanitaire"], Dominique Jenner de la nouvelle agence britannique de sécurité sanitaire, écrit : "Nous devons cesser de présenter la maladie comme une menace pour la sécurité" "...et revenir à une approche plus mesurée - celle qui sied à une démocratie libérale".