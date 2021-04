Foule sentimentale. Il faut voir comme on nous parle. On nous confine à mort, on nous formate le cerveau. Oh le mal qu'on peut nous faire et qui ravagea la moukère (Vidéo)

...On nous prend faut pas déconner dès qu'on est né

Pour des cons alors qu'on est

Des

Foules sentimentales

On a soif d'idéal

Attirée par les étoiles, les voiles

Que des choses pas commerciales

Foule sentimentale

Il faut voir comme on nous parle

Comme on nous parle



[On nous confine à mort

On nous formate le cerveau]



Oh le mal qu'on peut nous faire

Et qui ravagea la moukère

Du ciel dévale



[Une peur qui nous ravale]

Foule sentimentale

On a soif d'idéal

Attirée par les étoiles, les voiles

Que des choses pas commerciales

Foule sentimentale

Il faut voir comme on nous parle

Comme on nous parle...