[Vidéo] Huit officiers blessés par des manifestants qui bombardent la police de projectiles et de bouteilles après que des milliers de militants anti-passeport vaccinal aient défilé dans Londres lors de la manifestation "Unissons-nous pour la liberté" à laquelle ont participé la présentatrice de télévision Beverly Turner et Laurence Fox (Daily Mail)

Les manifestants, parmi lesquels se trouvaient également les candidats au poste de maire de Londres Piers Corbyn et Laurence Fox, ont traversé la capitale plus tôt dans la journée en brandissant des banderoles et des pancartes sur lesquelles figuraient des slogans tels que "pas de nouvelle normalité" et "pas de passeport santé"...

COVID-19 UK: Thousands protest coronavirus rules in London Thousands marched through central London in a 'Unite for Freedom' protest against coronavirus restrictions.