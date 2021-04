Il y a eu plus de faux positifs que de vrais positifs au cours des deux premières semaines de tests scolaires (Lockdown Sceptics)

Plus de faux positifs que de vrais positifs au cours des deux premières semaines de tests scolaires

Article originel : More False Positives Than True Positives in the First Two Weeks of School Testing

Par Michael Curzon

Lockdown Sceptics, 29.04.21

Un membre du SAGE avait déjà prévenu en février que le retour des enfants non vaccinés dans les classes créerait un " risque important de résurgence " des infections de la Covid. Cela n'a pas été le cas : seuls 0,06 % des tests rapides Covid effectués sur des élèves ont donné des résultats positifs au cours de la semaine de réouverture des écoles. Mais combien de ces résultats étaient réellement positifs ? Le professeur Jon Deeks, biostatisticien de l'université de Birmingham, a déclaré en mars : "Nous nous attendons à ce qu'il y ait beaucoup plus de faux positifs que de vrais positifs parmi les personnes testées positives dans les écoles". De nouvelles données du ministère de la Santé et des Soins sociaux viennent de confirmer que les résultats faussement positifs étaient plus nombreux que les vrais positifs au cours des deux premières semaines de dépistage dans les écoles.

Ces données, comme le souligne le professeur Deeks, constituent une condamnation accablante de l'utilisation du test rapide Covid dans les écoles et ont eu pour conséquence que de nombreux enfants ont dû s'isoler inutilement à la maison - leurs camarades de classe étant souvent renvoyés chez eux également. (À un moment donné, plus de 200 000 écoliers ont dû s'auto-isoler, ce qui les a contraints à manquer un travail de rattrapage indispensable en classe). Les] proportions de faux étaient de 62% et 55% au cours de ces deux semaines. Sur 2 304 tests positifs, 1 353 étaient probablement faux, soit un positif pour 6 900 tests effectués.

L'utilisation de tests PCR pour confirmer ou (dans un plus grand nombre de cas) infirmer les résultats des tests de flux latéral est en soi un choix étrange, comme le souligne Will Jones de Lockdown Sceptics, et pourrait signifier que l'impact réel du test rapide dans les écoles est encore pire que ce que ces données suggèrent. Il est intéressant de noter qu'ils supposent que la confirmation par un test PCR définit les vrais et faux positifs, même si les tests PCR sont plus sensibles que les LFT et ne sont donc pas moins susceptibles de donner un positif à cause de fragments ou de contamination. Et si, dans certains cas, les tests PCR ne faisaient que confirmer les faux positifs des tests de flux latéral ?

Le British Medical Journal a mis en garde contre l'utilisation des tests PCR pour "la recherche de cas, le dépistage de masse et la surveillance des maladies" depuis septembre dernier (si ce n'est avant) : La PCR n'est pas un test d'infectiosité. Le test détecte plutôt des traces de la séquence du génome viral, qui peut être soit un virus vivant transmissible, soit des fragments d'ARN non pertinents provenant d'une infection antérieure. Lorsque des personnes présentant des symptômes ou ayant été récemment exposées reçoivent un résultat positif à la PCR, elles sont probablement infectieuses. Mais un résultat positif chez une personne ne présentant pas de symptômes ou n'ayant pas été exposée récemment peut provenir d'un virus vivant ou mort, et ne permet donc pas de déterminer si la personne est infectieuse et capable de transmettre le virus à d'autres personnes. Il est clair que les exigences en matière de dépistage dans les écoles doivent maintenant changer. Mais le problème ne se limite pas à la salle de classe. Le professeur Deeks affirme que les données relatives aux faux positifs devraient désormais être publiées pour toutes les formes de tests de flux latéral.