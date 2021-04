Il y a eu plus de personnes mortes dans les États U.S qui se sont confinés que dans ceux qui ne l'ont pas fait - voici pourquoi (Lockdown Sceptics)

Il y a plus de personnes mortes dans les États U.S qui se sont confinés que dans ceux qui ne l'ont pas fait - voici pourquoi. Article originel : More People Died in U.S. States Which Locked Down Than Those Which Did Not – Here’s Why Par Will Jones Lockdown Sceptics, 24.04.21

La semaine dernière, j'ai écrit que les États U.S qui se sont confinés pendant l'hiver ont enregistré en moyenne un nombre plus élevé de décès dus à la Covid que ceux qui ne l'ont pas fait.



Certains ont fait valoir que j'aurais dû ne considérer que les décès survenus au cours de l'hiver plutôt que le total pour que la comparaison soit équitable. Je ne suis pas d'accord. Cela signifierait que les endroits où le nombre de décès est élevé au printemps seraient mieux considérés, simplement parce qu'ils ont déjà été durement touchés, ont perdu beaucoup de personnes et ont acquis une certaine immunité. De plus, dans la théorie du confinement, les confinements ne font que reporter les décès, ils ne les empêchent pas, donc tout état qui n'a pas fait de confinement en hiver devrait avoir souffert des décès reportés par des mesures antérieures. Ainsi, la comparaison la plus juste pour comprendre si les confinements sont nécessaires pour éviter un nombre catastrophique de décès - la revendication centrale en jeu - est le nombre total de décès, et pas seulement ceux d'une saison.

Aujourd'hui, je mets à jour ces chiffres. Dans le même temps, j'ai procédé à un nouvel examen des mesures prises par les différents États (en utilisant ces deux sites Web pratiques qui les ont toutes rassemblées) afin de m'assurer que je place chaque État dans la bonne catégorie.



Dix-neuf États ont émis un véritable ordre de rester à la maison cet hiver. Bien que la plupart d'entre eux (à l'exception de l'Oregon et du Nouveau-Mexique) aient eu un caractère consultatif, ils ont tous clairement indiqué que les gens devaient rester chez eux autant que possible et ont été accompagnés d'autres restrictions sévères telles que la fermeture des commerces et l'interdiction des rassemblements. Quatorze autres États, même s'ils n'ont pas émis d'ordre de rester à la maison, ont imposé des restrictions sévères similaires ayant le même objectif fondamental. Je les ai classés dans la catégorie des États où l'hiver est interdit (y compris Washington, D.C.).

L'autre groupe d'États a imposé des restrictions beaucoup plus légères, telles que des limites de capacité commerciale (souvent autour de 50 %) ou des limites de rassemblement (par exemple 50), mais n'a pas émis d'ordre de rester chez soi, de fermer des commerces ou d'interdire des rassemblements privés. Il y en a 18 - les 11 que j'ai inclus la dernière fois, plus sept que j'avais oubliés, dont l'Arizona et le Mississippi. Ces deux États en particulier sont dans le top 6 des États pour le nombre de décès par million de Covid. Je craignais donc que cela ne fasse passer la moyenne des États sans confinement au-dessus de celle des États avec confinement. Cependant, les États sans confinement sont toujours plus bas (bien que l'écart soit plus faible) - 1 730 contre 1 736. (Les données sur les décès et la population proviennent de Worldometer).

Comme indiqué précédemment, il ne faut pas trop s'attacher aux chiffres exacts, qui dépendent de divers facteurs tels que la densité de population et les caractéristiques démographiques de l'État, ainsi que la manière précise dont l'État compte les décès dusà la Covid. L'important, c'est la vue d'ensemble : le fait que dans un grand pays avec de nombreuses régions différentes répondant à une épidémie de différentes manières, il n'y avait pas de relation évidente entre les interventions et les résultats. En particulier, les régions qui ne se sont pas confinées n'ont pas connu des "centaines de milliers" de décès supplémentaires (ou l'équivalent en taille de population) que celles qui se sont confinées, contrairement à ce que prédisaient tous les modèles mathématiques. Leurs épidémies ont atteint un pic et ont décliné de la même manière que les états avec confinement.



Ce point devient encore plus clair si l'on se concentre sur les six États qui ont maintenu les restrictions au minimum cet hiver - la Floride, la Géorgie, le Dakota du Sud, la Caroline du Sud, l'Utah et le Nebraska. Ces États ont enregistré en moyenne 1 629 décès dus à la Covid par million d'habitants, ce qui est bien inférieur à la moyenne de 1 736 des États soumis à des restrictions...

