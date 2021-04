Israël: augmentation de la mortalité confirmée (SPR)

Décès toutes causes de 65 ans et plus, 7 jours précédents ( Source: CBS israélienne )

Le Bureau central israélien des statistiques (CBS) a publié sa dernière mise à jour sur la mortalité , qui comprend des données jusqu'au 14 mars (semaine 10). Les données de la SCS confirment une augmentation substantielle de la mortalité toutes causes confondues chez les personnes de 65 ans et plus au cours des semaines 9 et 10 (voir graphique ci-dessus). Les données des semaines 9 et 10 sont marquées comme «préliminaires» par la SCS et peuvent encore augmenter quelque peu.

Veuillez noter que la cause et l'importance de cette nouvelle augmentation de la mortalité toutes causes en Israël sont actuellement inconnues. Par exemple, cela pourrait être dû à une «régression naturelle vers la moyenne». Néanmoins, les autorités sanitaires voudront peut-être vérifier que la récente campagne de vaccination de masse avec des vaccins expérimentaux à ARNm n'a rien à voir avec cela.

En outre, Euromomo a publié aujourd'hui sa dernière mise à jour de mortalité avec des données (préliminaires) jusqu'à la semaine 13. Pour Israël, Euromomo confirme une augmentation de la mortalité de la semaine 9 à la semaine 10, mais prévoit une forte diminution de la semaine 10 à la semaine 12. Cependant, on ne sait pas si cette dernière diminution est basée sur des données très préliminaires (non publiques) ou s'il ne s'agit que d'une extrapolation.

SPR continuera de surveiller la situation.



Comparaison: Diminution des décès de covid

Décès quotidiens de covid en Israël (taux de vaccination élevé), en Suède (faible taux de vaccination) et en Afrique du Sud (taux de vaccination très faible): la baisse depuis fin janvier est presque identique.